芝加哥期市：美元上扬打压小麦走低，或连续第五周下跌

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
CBOT近月11月大豆期货 本周累计跌逾3.5%，为连续第二周下跌。
现货玉米 本周下挫1.5%，为连续第六周下滑。
国际谷物协会(IGC)将2014/15年全球小麦产量预估上调400万吨，至创纪录的7.17亿吨，主要归因于欧盟和乌克兰前景好转。
美国农业部周四公布的数据显示，最近一周出口销售美国大豆256.6万吨，为市场预估区间的高端，主要是销往中国。
上周美国农业部透过每日公布系统确认了中国进行大量采购，因此市场已大致消化了上述消息。
贸易消息人士称，周四商品基金估计净卖出4,000口玉米合约，7,000口大豆合约以及3,000口小麦合约。
玉米和小麦出口销售情况亦落在预估区间。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 473.00 -1.00 -0.21% -1.51% 524.53 23
CBOT玉米 326.50 0.50 +0.15% -0.91% 362.93 32
CBOT大豆 922.75 0.00 +0.00% -1.49% 999.71 16
CBOT稻米 $12.79 $0.08 +0.63% +0.43% $12.68 61
美国原油 $92.56 $0.03 +0.03% -0.26% $93.68 47
汇率
欧元/美元 $1.276 $0.001 +0.05% -0.19%
美元/澳元 0.880 0.001 +0.14% -0.93%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/于春红; 审校 王兴亚/戴素萍)
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