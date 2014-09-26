南美金融：阿根廷7月违约以来首次国内发债100亿披索，获得全额认购

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透布宜诺斯艾利斯9月25日 - 阿根廷经济部称，该国周四出售价值100亿披索(11.9亿美元)的两年期债券，标售需求强劲。这是该国7月债务违约以来首次在国内市场发债。
政府为这批新债支付的收益率(殖利率)为较指标Badlar利率 加码200个基点。
据该国央行，截止周二的披索指标Badlar利率为20.125%。
经济部称，在发售价值100亿披索的债券后，获得总共106.1亿披索的投标需求。
自阿根廷2002年创纪录地违约1,000亿美元债务以来，该国一直被国际资本市场拒之门外。
2005和2010年，该国发行了债务互换，并一直在偿还债务。直到今年7月，由于与拒绝债务重组的美国投资者发生法律纠纷，阿根廷未能完成支付。
阿根廷政府严重依赖央行来为支出和能源进口买单。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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