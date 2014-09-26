南美金融：阿根廷7月违约以来首次国内发债100亿披索，获得全额认购

路透布宜诺斯艾利斯9月25日 - 阿根廷经济部称，该国周四出售价值100亿披索(11.9亿美元)的两年期债券，标售需求强劲。这是该国7月债务违约以来首次在国内市场发债。

政府为这批新债支付的收益率(殖利率)为较指标Badlar利率 加码200个基点。

据该国央行，截止周二的披索指标Badlar利率为20.125%。

经济部称，在发售价值100亿披索的债券后，获得总共106.1亿披索的投标需求。

自阿根廷2002年创纪录地违约1,000亿美元债务以来，该国一直被国际资本市场拒之门外。

2005和2010年，该国发行了债务互换，并一直在偿还债务。直到今年7月，由于与拒绝债务重组的美国投资者发生法律纠纷，阿根廷未能完成支付。