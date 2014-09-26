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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 09:57 BJT

更正-金属期市：伦敦期铜周线料将下跌，因需求疑虑且供应将增加

(更正:因原文有误，标题和首段“料将连续第三周下跌”有误，应为周线料将下跌)

路透墨尔本9月26日 - 伦敦期铜周五持稳在三个月低位附近，但周线料将下跌，因中国需求成长疑虑及即将又有一波的供应打压价格。

0049GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.2%至每吨6,709.50美元，上日小跌。

本周料将下跌1.8%。周四时价格跌至6月17日以来最低位每吨6,676.75美元。

上海期交所主力12月期铜合约 在隔夜交易中下跌0.3%，至每吨47,620元人民币。

美国企业8月资本财新订单反弹，说明经济基础仍较强健。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，国内外需求疲弱仍妨碍美国经济复苏，可能要到明年更晚才需要加息。

由于经济增速放缓，今年中国的钢铁消费量下降，至少是2000年以来首见，这导致中国铁矿石供应过剩，铁矿石价格也下跌逾40%。

纽蒙特矿业(Newmont Mining) 本周调升全年铜产量预估，此前该公司结束与印尼政府的税务纠纷，得以恢复从印尼出口铜。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 于春红/李爽)
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