更正-金属期市：伦敦期铜周线料将下跌，因需求疑虑且供应将增加

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(更正:因原文有误，标题和首段“料将连续第三周下跌”有误，应为周线料将下跌)
路透墨尔本9月26日 - 伦敦期铜周五持稳在三个月低位附近，但周线料将下跌，因中国需求成长疑虑及即将又有一波的供应打压价格。
0049GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.2%至每吨6,709.50美元，上日小跌。
本周料将下跌1.8%。周四时价格跌至6月17日以来最低位每吨6,676.75美元。
上海期交所主力12月期铜合约 在隔夜交易中下跌0.3%，至每吨47,620元人民币。
美国企业8月资本财新订单反弹，说明经济基础仍较强健。
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，国内外需求疲弱仍妨碍美国经济复苏，可能要到明年更晚才需要加息。
由于经济增速放缓，今年中国的钢铁消费量下降，至少是2000年以来首见，这导致中国铁矿石供应过剩，铁矿石价格也下跌逾40%。
纽蒙特矿业(Newmont Mining) 本周调升全年铜产量预估，此前该公司结束与印尼政府的税务纠纷，得以恢复从印尼出口铜。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 于春红/李爽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。