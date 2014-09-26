全球股市：富时指数公司称，接近将中国A股纳入其全球股指

中国基金：中民投在香港发起成立150亿美元一带一路基金，逾10间机构参与
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透伦敦9月25日 - 富时指数有限公司(FTSE)的研究与分析主管Eddie Pong称，富时更接近于将中国A股指数纳入其指标股指中，因此前中国在有九项标准的资格测试中只有两个未达标。
Eddie Pong周四在一次媒体会上称，中国之所以未入选，是因为中国市场对外资有诸多限制，结算系统与国际市场也不同步。
不过中国10月将启动沪港通，将为外资提供通过香港券商涉足上海A股市场的更佳渠道。Pong表示，这标志着中国市场准入出现“明显改善”。
全球股指目前纳入的中国股票包括在港上市的中资股和以美元或港元计价的B股。
Pong称，中国2013年也曾落选，原因是金融监管质量没达标，但自那以后中国取得了长足进步，最后通过了富时在这方面的测试。
“我们感觉监管当局做了很多工作。所以现在只剩下两个标准还需要中国去达到，”Pong补充说。
富时本月早前将中国A股纳入明年有可能加入其股指的“观察名单”中。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
以下为路透中文新闻为您整理的4月24日-28日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。 公开市场操作: --适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。
美国总统特朗普对路透表示，他将重新就“可怕的”自由贸易协议与韩国进行谈判，或者终止该协议。他并表示，韩国政府应当承担10亿美元的萨德(THAAD)反导系统相关支出。