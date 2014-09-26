全球股市：富时指数公司称，接近将中国A股纳入其全球股指

路透伦敦9月25日 - 富时指数有限公司(FTSE)的研究与分析主管Eddie Pong称，富时更接近于将中国A股指数纳入其指标股指中，因此前中国在有九项标准的资格测试中只有两个未达标。

Eddie Pong周四在一次媒体会上称，中国之所以未入选，是因为中国市场对外资有诸多限制，结算系统与国际市场也不同步。

不过中国10月将启动沪港通，将为外资提供通过香港券商涉足上海A股市场的更佳渠道。Pong表示，这标志着中国市场准入出现“明显改善”。

全球股指目前纳入的中国股票包括在港上市的中资股和以美元或港元计价的B股。

Pong称，中国2013年也曾落选，原因是金融监管质量没达标，但自那以后中国取得了长足进步，最后通过了富时在这方面的测试。

“我们感觉监管当局做了很多工作。所以现在只剩下两个标准还需要中国去达到，”Pong补充说。