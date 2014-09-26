《路透晚报》--9月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：具备在未来十年保持7%-8%增速的所有优势--副财长

中国财政部副部长朱光耀表示，中国的劳动力素质和生产力在不断提高，私营部门取得发展，储蓄率可能是世界上最高的，中国具备在未来十年保持7%-8%的增长速度的所有优势。

--中国政策：严控建设用地规模，扩大国有土地有偿使用范围--国土部

中国国土资源部周五发布关于推进土地节约集约利用的指导意见，从严控制城乡建设用地规模，扩大国有土地有偿使用范围，逐步对经营性基础设施和社会事业用地实行有偿使用，缩小划拨供地范围。

--中国经济：各级环保部门停止受理及开展对上市环保核查--环保部

中国环境保护部周五决定，各级环保部门停止受理及不再开展上市环保核查工作，遵循“减少行政干预、市场主体负责”原则，将上市环保核查由政府主导全部交由市场主体负责。

--《综述》台湾央行松口货币政策转向中性，推高升息时点提前预期

台湾央行周四虽决议利率维持不变，一如预期，不过央行总裁松口货币政策正转向中性，令分析师预期升息时点将提前至明年上半年。台湾央行理监事会议后宣布重贴现率连续13季维持在1.875%不变，央行总裁彭淮南在会后说明指出，央行业务局已把超额准备压低，今年货币政策立场相对去年“紧一点”。

【金融】

--中国金融：已对房地产和产能过剩领域进行监管，风险可控--银监会官员

近日热议的中钢集团债务危机引发外界对中国银行业信用风险高度关注。中国银监会副主席王兆星周四表示，银监会已经对房地产和产能过剩领域进行了有效监管，无论中国宏观经济还是金融领域，风险都可控。

--中国金融：要警惕银行业表面成绩下可能隐藏的风险和危机--央行副行长

中国央行副行长胡晓炼称，经济稳定是金融稳定的基础。要警惕银行业表面成绩下可能隐藏的风险和危机。 胡晓炼还表示，在对影子银行在加强规范的同时，应该因势利导，引导影子银行业务有序地服务于企业的投融资需求。

--中国金融：上清所业务扩容，10月底推汇率远期及掉期中央对手清算

在推出人民币利率互换的强制中央对手清算后，中国银行间市场清算所股份有限公司的业务继续扩容。上海清算所董事长许臻周四表示，上清所将在10月底推出人民币汇率的远期及掉期中央对手清算业务，而未来两三年，上清所的新品种推出频率将可能2-3个月一个。

--《台湾金融市场一周展望》外资“提款”股汇双跌，摩台指结算后筑底有望

美元资产一枝独秀，外资资金外逃亚洲，在台湾“提款”令股、汇市联袂重挫。然分析师认为，台美经济走向高度连动，外资卖压若告缓，有望令台股初露止跌契机，下周一的摩台指结算将是观察重点。

--两岸金融：台湾金管会将争取RQFII与两岸服贸协议脱钩--主委

两岸服务贸易协议卡关立法院，致台湾千亿RQFII额度无法放行，对此金管会主委曾铭宗周四表示，将持续跟大陆洽谈放行千亿RQFII额度，争取RQFII(人民币合格境外机构投资者)与两岸服贸协议脱钩。

【固定收益】

--中国货币市场：隔夜资金泛滥跨季品种需求稍增，季末料平稳度过

中国银行间资金市场周五主要回购利率跌势不改。交易员表示，虽然季末因素影响下，银行间跨季资金需求较前几日稍增，但集中于压信用债的机构；而流动性整体宽松态势依旧，尤其场内隔夜品种仍供过于求，不少机构融出难度反而较大。

--中国债市动态：现券和IRS变化不大，若无更多刺激料稳中迎长假

中国银行间债市周五早盘变动微弱。在受海外盘影响的利率互换(IRS)止升后，现券收益率也恢复到窄幅波动状态。交易员称，若没有更多外因刺激，债市预计有望以平稳市况，迎接长假到来。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘低开高走宽幅波动，结购汇交替发力

中国人民币兑美元周五低开高走，波动幅度较大。隔夜美元续涨后中间价走弱至逾两周低位。市场价随之低开，但盘间结购汇交替发力，早盘波幅阔至62个点子。交易员反映，今天距十一国庆七天长假仅两个工作日，节前息差交易使即期市场偏向于做空美元。不过人民币走强后，中资大行的购汇盘又对涨势形成压制。

--人民币衍生品：跨长假期限美元/人民币掉期升水高企，息差交易热络

中国十一国庆长假临近，境内美元/人民币掉期超短端跨节期限升水高企，息差交易变得热络，这也为即期带来额外的结汇压力。

--中国外汇：将借鉴利率互换经验，发展外汇市场中央对手方清算--外管局官员

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周五表示，中国外汇市场未来会借鉴国际以及国内人民币利率互换集中清算的实践，在外汇市场发展中央对手方清算，并进行强制中央对手方集中清算的可行性研究。

--离岸人民币：今年债券新发行规模达231亿美元，创纪录新高--Dealogic

国际市场调查公司Dealogic最新数据显示，截至本周三，今年离岸人民币债券新发行规模达到231亿美元，是去年同期的两倍多。离岸人民币发行规模和次数再创新高，其中金融机构举债量以迅猛增长之势占据发行规模半壁江山。

【证券/行业】

--中港证券：香港联交所预期于10月27日开始实施沪港通--消息

据熟知情况的人士周五对路透称，上海与香港股票市场交易互联互通机制（沪港通）预期于10月27日开始实施。

--中港证券：沪港通技术系统准备就绪，下月联网实盘模拟测试--证监会

中国证监会新闻发言人邓舸周五称，目前沪港通技术系统准备就绪，在国庆节（10月1日）之后，还要进行沪港联网实盘模拟测试、投资者开通交易权限、市场风险揭示等沪港通启动准备工作。

--中国股市：沪综指再创19个月收盘新高，获利抛压及外盘令大盘冲高乏力

中国股市沪综指周五连续第四日收升，并再创近19个月收盘新高。分析师指出，因获利抛盘及海外股市疲弱影响，A股今日冲高乏力，但是个股赚钱效应仍在，增量资金入市还在持续，股指仍坚持在高位震荡。

--《技术分析》中国股市沪综指料续震荡筑顶

中国股市沪综指本周再创新高，盘中涨跌转换频繁。技术面显示，短期指标有一定程度修复但主要游走于中值区域，与大盘指数创新高有所背离，惟量能再度放大，支撑股指于高位震荡，短线料延续震荡筑顶；中线看，股指高位横盘三周，周K线下档再现长下影，2,300点附近的支撑力度在逐步减弱，后市仍有调整要求。

--《中国大宗商品综述》中钢债务事件难成信用风险触爆点，但令钢铁业雪上加霜

对于中国钢铁业中首家陷入资金困境的央企，市场人士对政府是否出手救助中钢债务危机的看法居然惊人的一致，那就是“一定会救”。机构臃肿，扩张过快，杠杆过高以及管理不善等，这些都是行业人士给中钢集团贴上的标签，且他们大多认为，中钢要想恢复造血功能已经不太可能，但中钢破产倒闭的可能性也很小。

--《综述》中国钢铁需求14年来首降，受经济减速影响

由于经济增速放缓，今年中国的钢铁消费量下降，至少是2000年以来首见，这导致中国铁矿石供应过剩，铁矿石价格也下跌逾40%。中国钢铁工业协会(CISA)副会长王晓齐在行业会议上称，中国8月表观粗钢消费量较上年同期下降1.9%至6,190万吨。

--路透专访：民营接力国家队，中资投资海外地产力量更强--第一太平戴维斯