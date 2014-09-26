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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 09:30 BJT

香港个股：上实城开斥资近5.8亿美元购上海世贸商城，并与香港南丰组合营

路透香港9月26日 - 中国房地产商--上海实业城市开发集团 宣布，以约5.793亿美元收购持有上海世贸商城建筑群99%股权的项目公司，并与香港私人发展商南丰集团组合营，共同持有该新收购项目。

上海世贸商城原来由几位海外华人共同投资，于1999年启用，是中国首个永久性国际商贸城，总楼面面积超过28万平方米，是亚洲最大的商贸城，由常年展贸中心、上海世贸展馆、上海世贸大厦三大主体建筑组成。

该项目余下1%股权由上海虹桥联合发展公司持有。

上实城开在另一份声明中称，公司与南丰集团订立合资协议，上实城开及南丰将分别持股51%及49%，以共同持有上海世贸商城的99%股权。

上海世贸2012及2013年除税及非经常性项目后净利分别为3,100万美元及2,640万美元。

上实城开表示，收购上海世贸符合公司的整体发展战略，并有助改善及扩大其房地产板块于上海的物业投资组合，带来额外经常性租金收入。

上实城开为上海市政府旗下上实控股 持股约71%的附属公司。

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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