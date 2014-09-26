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产业 | 2014年 9月 26日 星期五 09:57 BJT

全球贸易：德国希望欧盟-加拿大贸易协议中删除一条投资保护条款

路透柏林9月25日 - 德国经济部长周四表示，德国不会在加拿大与欧盟的贸易协议上签字，除非其中删掉一条投资保护条款。该条款允许公司对政府发起跨境法律诉讼。

欧盟与加拿大的协议将提高双边贸易额五分之一至260亿欧元(340亿美元)，被普遍视为是欧盟与美国贸易协议的模板。欧盟与美国的贸易协议规模更大，将涵盖全球贸易的约三分之一。

加拿大总理哈珀和欧盟领导人原定将在周五的渥太华峰会上宣布谈判结束，但由于双方对协议中“投资者-政府争端解决”章节发生争议，最后的准备工作受阻。

争议条款允许公司起诉欧盟各国或加拿大来保护贸易利益，但批评者称这会赋予跨国公司过多权力，可能导致政府被迫忽视劳动、环境、数据保护或食品标准等法规。

德国还表示，欧盟与加拿大法律体系已经为投资者提供了充足保护。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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