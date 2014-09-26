全球贸易：德国希望欧盟-加拿大贸易协议中删除一条投资保护条款

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因担心美国大平原天气
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。
路透柏林9月25日 - 德国经济部长周四表示，德国不会在加拿大与欧盟的贸易协议上签字，除非其中删掉一条投资保护条款。该条款允许公司对政府发起跨境法律诉讼。
欧盟与加拿大的协议将提高双边贸易额五分之一至260亿欧元(340亿美元)，被普遍视为是欧盟与美国贸易协议的模板。欧盟与美国的贸易协议规模更大，将涵盖全球贸易的约三分之一。
加拿大总理哈珀和欧盟领导人原定将在周五的渥太华峰会上宣布谈判结束，但由于双方对协议中“投资者-政府争端解决”章节发生争议，最后的准备工作受阻。
争议条款允许公司起诉欧盟各国或加拿大来保护贸易利益，但批评者称这会赋予跨国公司过多权力，可能导致政府被迫忽视劳动、环境、数据保护或食品标准等法规。
德国还表示，欧盟与加拿大法律体系已经为投资者提供了充足保护。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，因技术性卖盘，玉米下跌带来外溢效应，以及天气预报称美国种植天气在周末大雨过后将转干。
路透4月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五收高1%，收复了昨日 的部分失地，因投机性买盘和空头回补，但期棉本周周线下跌。 7月合约 收高0.91美分，或1.17%，报每磅78.87美分，交投区 间为77.65-78.97美分，昨日该合约大跌2%。 本周该合约下跌约0.6%，此前两周连续上涨。 “今日是本月的最后一个交易日，所以看到一些空头回补，我认为人 们仍在因为趋势而买入，” Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。 期货市场总成交量增加2,877口，至24,094口，数据显示，前一交易 日未平仓合约增加440口，至253,351口。(完) (编译 刘静；审校 李军)