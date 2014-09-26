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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 10:30 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率波动有限，美债走多说服力不足

路透台北9月26日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周五在发行前交易续在平盘附近来回。一早该券一度随美债殖利率走跌而下行，但市场认为美欧情势复杂，美债走势难以说服空方放手，殖利率再回到平盘附近。

交易商表示，上日台湾央行已正式表明货币政策由宽松转向中性 ，也给了空方再度于五年券103/15放空的理由。由上日的开仓结构来看，约67亿的台币空单中，多数由证券商放空，银行则相对有承接意愿，这也使得双方僵持不下，观望中等待下周一(29日)的20年新券103/14 标售。

〞20年债的标售结果还是有变数，但五年券的卖压很大也是事实。〞一位证券商交易员说。

五年券103/15盘中再创约近六年高位的1.3270%，前高在2009年1月7日报1.409%。

另一名本地银行交易员指出，20年券寿险业不可能完全不拿，空方若预期20年券将标高，不见得能完全如愿。如果殖利率曲线后端稳定下来，也将有助前端五年券趋于平稳。

美国公债收益率周四下滑，美股大跌引发避险买盘，且欧洲央行总裁德拉吉的讲话拉低欧元区公债收益率，令美国公债收益率更具吸引力。。指标10年期公债 尾盘升15/32，收益率报2.51%，周三尾盘报2.57%，该收益率盘中触及2.504%的9月10日来最低。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 发行前交易：1.31-1.34%

本地时间10:24时最新报价：

* 103/15期五年公债发行前交易殖利率微升0.35基点报1.3255%。

以下为最新相关报导连结：

--《美债周五展望》公债收益率下滑，受美股大跌及德拉吉谈话影响

--欧元债市：德债与可比美债收益率差接近15年最阔，因欧美利率前景迥异

--《综述》美国企业支出计划与初请失业金数据支持经济增长前景

--美国经济：亚特兰大联储总裁称需求疲弱或令加息时间表存疑 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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