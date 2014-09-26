港报财经评论：濠赌股愈来愈似纳指当年--信报9月26日

濠赌股愈来愈似纳指当年/ 习广思

金融市场错综复杂，大家都想有个水晶球看到未来；不过，先知难遇，投资者唯一水泡就是看住个势。近月有势的是沽欧罗，买日股；香港则空濠赌股及买人民币债；至于美股日上日落，波幅颇大，好淡都有机会坐错边，何必呢？好似周三，在大家看淡下，道指反转跌势，急升154点；不过，港股未能跟上，恒指昨天下跌153点；中国内地A股虽然高开后回落，但上证综指仍力保不失。恒指近期表现疲弱，缺少了一些重磅的领袖股带领指数前行。

去年恒指升了639点，“蓝筹三宝”腾讯 、金沙 及银娱 撑住，3股共为恒指贡献了857点；到了今年，恒指迄今升了461点，腾讯仍有正面贡献329点，是第一大功臣，但该股8月中已辗转回落，而两只蓝筹赌股则拖低今年恒指329点。腾讯2012及2013年均有好表现，不易一而再，再而三；其他大蓝筹中移动 看似可以大升，长和系缺动力，地产股怕加息，中资金融股暂时所见至多都只是上落市。恒指今年毋须看得太高，除非大笨象汇控 能有所发围。

赌股今年自高位已跌逾40%，若将2002至2014年的银娱，与1989至2001年的纳斯特指数相比，形态是否有点相似呢？大家都呈现抛物线上升，见顶后回落，初段总有些反弹，但反弹愈来愈微，迟走的沽盘愈沽愈急，纳指自高位跌了76%，银娱则跌了44%。选了银娱，只因它上市时间最长，其实，其他赌股自高位的跌幅也相近。昨天赌股股价普遍跌3%至4%。另一条趋势是欧罗。欧洲央行行长德拉吉接受法国电台专访时表示，欧洲央行的货币政策仍会维持宽松一段长时间，这是央行管理委员会的一致立场，央行会采用一切可用的工具令通胀率回升至2%。8月欧罗区的通胀只得0.4%，远低于央行的2%通胀目标。德拉吉于8月22日的Jackson Hole会议致辞时，曾把货币政策与欧罗5年/5年利率掉期的走势挂鈎，视后者为未来的通胀预期指标。今年以来该利率掉期的走势一路走低，反映市场对通胀的预期愈来愈低。(B02)

........................................................

日圆蓄势跌穿110关/ 苏子

虽然有报道指出日本首相安倍晋三将会密切注意近期日圆的大弱势对日本经济是否有影响，但昨天美元兑日圆还是照升如仪，汇价最高曾见109.37日圆高位，此高位十分接近上周五所造的109.46日圆高位阻力。目前美元兑日圆对利淡消息反应十分冷淡，反映汇价仍处于强势单边市里运行，短期内进一步破关而上并挑战110日圆心理关口的机会不容抹煞。

目前美元兑日圆的强势主要受惠于美元整体走势仍然非常强劲。昨天美汇指数已经成功突破去年84.75高位阻力及85心理关口，暂时最高曾见85.49水平，而此高位则与20天保历加通道的85.45顶部阻力相若。如美汇指数昨晚及今天收市时均见企稳在此通道顶部阻力以上，将反映美元的强势仍会持续下去，短期内不易扭转，故美元兑日圆届时很大机会在强势美元支撑下，进一步升至110日圆心理关口以上。反之，若然美汇指数今天收市时已见明显回落至85心理关口附近甚至在去年的84.75高位以下，将反映这两天美汇指数的破位只不过是假突破的走势陷阱，随后美元整体走势相信将有极高机会向下作出较深的调整市，从而令到美元兑日圆亦可以掉头回落。

美元兑日圆自上月18日成功企稳在10天平均线支持以上后，便一直以大涨小回的模式向上推进，因此，要美元兑日圆确认见顶回落，另一个重要条件便是汇价一定要收市低于10天平均线支持。因此，稍后若美汇指数向下作出较深调整市的同时，美元兑日圆亦见失守10天平均线，届时投资者大可“顺势”建立美元兑日圆短仓；至于那些已建立长仓者，则可考虑采取减持的策略。昨天德国公布的IFO景气指数创17个月以来新低，使投资者担心作为欧洲经济火车头的德国亦可能陷入衰退，结果令欧罗惨被大手抛售。短线而言，欧罗兑美元若乏力返回去年升回去年的1.2744美元低位以上收市，预料会朝着前年的1.204美元低位开始的上升浪的76.4%调整目标迈进；反之，须小心昨天的破位为假突破。(B14)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘