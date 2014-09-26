港报财经评论：半新股畅捷通搭顺风车--经济日报9月26日

半新股畅捷通搭顺风车/ 林瑞芬

港股昨又回软，跌0.64%至23,768，又逼近100天线。国指跌0.72%至10,640，大市成交额高达808亿港元，沽压沉重。沪港通10月启动，预期反应热烈，但占中活动如箭在弦，为看淡的投资者提供藉口。恒指今若未能企24,000楼上收市，宜谨慎应对后市。大市乏善足陈，短期底未确认，集中钻研个股投资价值。

新股热，可留意些半新股，如为中国的小微企业软体及服务供应商的畅捷通 。其控股公司用友软件在过去26年，从电算化时代提供部门级财务软体，到资讯化时代提供企业级管理软体，已有往绩可追踪。近年更定位发展“企业互联网”，足见其发展一直没有偏离主业。在移动企业互联网时代下，客户一改传统商业模式，引导其完成O2O管理、DDE资料驱动、C2B客户引领等运行模式的变革，企业互联网必然有市场。而用友于9月15日与微软和IBM分别就公有云服务和大资料分析展开合作，共同打造企业互联网生态链，推进用友云平台转型更有优势。

目前畅捷通共推出了四个应用服务：会计家园、易代帐、工作圈和客户管家。其中会计家园和易代帐已经获得了一定的市场认可：会计家园已累计获得60万个人用户；易代帐、工作圈和客户管家，预计今年有15万企业数，预计2015年将达到60万企业数。2012年畅捷通也开始投资云服务业务，旗舰产品为T系列软件产品，分有T1、T3、T6及T+产品面世。其中，T+产品之售价及毛利率最佳，也可配合云应用使用，乃盈利亮点。到2013年，T+产品为集团软件总收入贡献13%。微小企业的软件和IT服务市场进入壁垒仍然存在，包括品牌知名度，良好的声誉，广泛的分销网络，技术能力和长期的业务经验和广泛的客户基础的积累，畅捷通在此确具优势。截至2014年6月30日止六个月，管理费用中有上市费用23.27百万人民币（人民币．下同），去年同期无相关费用；其他收入及收益净额为26.93百万人民币，去年同期为32.62百万人民币；扣除以上两项后，集团的期内核心业务利润为67.11百万人民币，较去年同期增长44%。(B05)

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石油股增长，要靠天然气/ 余少文

中国内地股市先升后回，国企指数反弹乏力，由于中国内地经济复苏较预期慢，国际油价过去三个月下挫，预期石油股盈利增长能维持单位数。A股昨日午后回软，上证综合指数仍守2,300点。国企指数高见10,796点便回吐，全日跌76点或0.7%，收报10,640点，成交额125亿港元，仍有38%主板H股逆市上升；而红筹指数跌25点或0.6%，收报4,589点，成交额47亿港元。其实，国指反弹，9月初调整低位10,809点和9月中反弹高位10,949点，都是指数今期反弹的阻力所在；昨日便受制9月初低位，惟再跌可守10,500点，因为指数4月受制10,500点至10,600点区间后，6月中至7月中多次冲击该区域，到7月底才突破，这区间由阻力区变成支持区，乐观认为指数或已见短期底。

只是指数9月中跌穿由今年3月低位9,159点回升所形成的上升轨，以及指数收低于10天、20天和50天平均线，再加上人民银行今周两度正回购，剔除到期正回购规模，周二和周四先后收水30亿人民币和80亿人民币，国庆前收水觉得调整未结束。至于刚提及的中国天然气 ，昨日出现杀仓，幸好未波及其他有实际天然气业务的天然气股，若然投资者持有中国天然气，小心股价反弹过后会继续跌，此股或要沉寂一段时间。而近年受累天然气价格倒挂的中资石油股，今年上半年表现平稳，中国石化 、中国石油 和中国海洋石油 合计盈利1,343亿人民币，同比增长3%，当中半数盈利来自增长4%的中石油，又只有中海油盈利录得倒退，是表现最差的石油股。

中石油和中石化上半年盈利录得增长，是因为炼油业务好转支撑，如中石化来自炼油的经营利润98亿人民币，同比增长45倍，抵销勘探及开发经营利润下降以及化工业务亏损扩大的影响。而中石油期内炼油经营利润44亿人民币，扭转去年同期亏损78亿人民币的表现，只是天然气经营利润跌81%至41亿人民币，否则整体盈利有望多100亿人民币。其实，中石油的勘探与生产板块的经营利润也有3.5%增长至988亿人民币，中海油相关业务的经营利润也只是微升2.5%，反映石油股仍然受惠油价在上半年维持在100美元水平以上。(B04)

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