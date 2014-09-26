离岸人民币：今年债券新发行规模达231亿美元，创纪录新高--Dealogic

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月26日 - 国际市场调查公司Dealogic最新数据显示，截至本周三，今年离岸人民币债券新发行规模达到231亿美元，是去年同期的两倍多。离岸人民币发行规模和次数再创新高，其中金融机构举债量以迅猛增长之势占据发行规模半壁江山。
Dealogic周三公布的数据显示，今年新发行的离岸人民币债券中，金融机构的发债规模达到116亿美元，占据离岸人民币总发行规模的50%，比去年同期的25亿美元增长了四倍多。
数据并显示，今年离岸人民币债券的新发行次数同比从61次攀升至107次。国际金融机构发行离岸人民币债券的次数与中资大行比肩：世界银行今年发行了6次离岸人民币债券，与中国银行 并列拔得头筹，中国工商银行 和中国建设银行 分列其后，今年均发行了4次离岸人民币债券。
亚洲开发银行的经济学家稍早就提到，离岸人民币债券市场规模的快速增长或是因为外国企业在中国境内融资困难，而非离岸市场吸引力大。
“外国企业在中国境内融资有限制，所以去香港融资。”亚洲开发银行区域经济一体化办公室高级经济学家黄添喜称。
今年前两个季度，离岸人民币发行规模分别为86亿美元和97亿美元，均创下历史高位。（完）
更多数据细节，请点选国际调查公司Dealogic网站(here#DCM092414) (发稿 倪蔚丹; 审校 李文科/杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。