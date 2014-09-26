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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 10:34 BJT

离岸人民币：今年债券新发行规模达231亿美元，创纪录新高--Dealogic

路透北京9月26日 - 国际市场调查公司Dealogic最新数据显示，截至本周三，今年离岸人民币债券新发行规模达到231亿美元，是去年同期的两倍多。离岸人民币发行规模和次数再创新高，其中金融机构举债量以迅猛增长之势占据发行规模半壁江山。

Dealogic周三公布的数据显示，今年新发行的离岸人民币债券中，金融机构的发债规模达到116亿美元，占据离岸人民币总发行规模的50%，比去年同期的25亿美元增长了四倍多。

数据并显示，今年离岸人民币债券的新发行次数同比从61次攀升至107次。国际金融机构发行离岸人民币债券的次数与中资大行比肩：世界银行今年发行了6次离岸人民币债券，与中国银行 并列拔得头筹，中国工商银行 和中国建设银行 分列其后，今年均发行了4次离岸人民币债券。

亚洲开发银行的经济学家稍早就提到，离岸人民币债券市场规模的快速增长或是因为外国企业在中国境内融资困难，而非离岸市场吸引力大。

“外国企业在中国境内融资有限制，所以去香港融资。”亚洲开发银行区域经济一体化办公室高级经济学家黄添喜称。

今年前两个季度，离岸人民币发行规模分别为86亿美元和97亿美元，均创下历史高位。（完）

更多数据细节，请点选国际调查公司Dealogic网站(here#DCM092414) (发稿 倪蔚丹; 审校 李文科/杨淑祯)
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