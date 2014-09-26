台湾债市：RP利率交投略往高位集中，公债交割令资金趋紧

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五区间高位成交渐多。交易商表示，今日有大额公债及金融债交割，令投信及寿险抽回部分资金，市场受影响的证券商及票券商程度不一，部分被波及的券商找钱难度增加，利率则往高位集中。
市场人士指出，除了今日市场资金略紧外，部分投信及寿险也已提出预告，将在下周一有较为大额的赎回及走钱，缺钱的券商除调度今日缺口外，也预先为下周季底最后两个交易日预做准备，先行框住资金供应者的弹性部位。
〞最后几天资金安排就一天一天做，钱要花时间稍微找一下。〞一本地证券商交易员说。
交易员指出，债券RP市场此前平静无波，上日起开始有些微的季底效应，市场资金需求量走高，下周最后两个交易日仍担心季底因素一次性爆发，对资金调度维持谨慎以对。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，上日在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日在0.63-0.64%。
票券商感受市场资金则是多缺不一，但成交利率没有明显变动。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。
今日有华南银行79亿、第一银行10亿、大众银行 9亿、台湾工银 6亿及10年期公债400亿台币发行。
下周公司债及金融债的发行较为零星，总额目前仅约27.3亿台币，落点为周二永丰银行25.8亿及周五东林 1.5亿。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。