台湾债市：RP利率交投略往高位集中，公债交割令资金趋紧

路透台北9月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五区间高位成交渐多。交易商表示，今日有大额公债及金融债交割，令投信及寿险抽回部分资金，市场受影响的证券商及票券商程度不一，部分被波及的券商找钱难度增加，利率则往高位集中。

市场人士指出，除了今日市场资金略紧外，部分投信及寿险也已提出预告，将在下周一有较为大额的赎回及走钱，缺钱的券商除调度今日缺口外，也预先为下周季底最后两个交易日预做准备，先行框住资金供应者的弹性部位。

〞最后几天资金安排就一天一天做，钱要花时间稍微找一下。〞一本地证券商交易员说。

交易员指出，债券RP市场此前平静无波，上日起开始有些微的季底效应，市场资金需求量走高，下周最后两个交易日仍担心季底因素一次性爆发，对资金调度维持谨慎以对。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，上日在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日在0.63-0.64%。

票券商感受市场资金则是多缺不一，但成交利率没有明显变动。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。

今日有华南银行79亿、第一银行10亿、大众银行 9亿、台湾工银 6亿及10年期公债400亿台币发行。