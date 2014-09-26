台湾股市：小幅收跌续创四个月低位，跌势趋缓下周观察能否跌深反弹

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月26日 - 台湾股市周五小幅收低仍续创四个月低位，与区域股市多数趋跌一致。分析师指出，美股上日大跌带动亚股全面走弱，不过台股上日大跌后今日跌幅已经收敛，下周或有机会测试能否有跌深反弹动能。
台湾加权股价指数 收低0.24%或21.77点至8,989.82点，收盘前低为5月22日的8,969.63点，周线收低约2.7%；今日成交初值 为820.42亿台币，上日修正后为926.8亿。
日盛投顾分析师钟国忠指出，今日台股开低后收敛跌幅，显示市场的恐慌性卖压获得部分宣泄，虽然收盘跌破9,000点的整数关卡，但下周一摩台指结算后，多空有机会转折及表态，只要有领头羊带动点火，台股不排除在下周的前半周有所推升。
〞要再回到9,014点其实并不困难，有人点火就会吸引向上的共鸣。〞他说。
他预估，台股的修正风险已小了一些，从今日亚股的表现来看，也多是小幅走跌，大幅破底的机会不高，预估下周指数区间在8,850-9,200点间波动，9,150-9,200之间突破压力较大。
台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超58.91亿台币，连续12个交易日卖超共计655.79亿台币。
本地时间14:23时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.73%，沪综指 独涨约0.16%。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。