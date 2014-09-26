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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 14:28 BJT

台湾股市：小幅收跌续创四个月低位，跌势趋缓下周观察能否跌深反弹

路透台北9月26日 - 台湾股市周五小幅收低仍续创四个月低位，与区域股市多数趋跌一致。分析师指出，美股上日大跌带动亚股全面走弱，不过台股上日大跌后今日跌幅已经收敛，下周或有机会测试能否有跌深反弹动能。

台湾加权股价指数 收低0.24%或21.77点至8,989.82点，收盘前低为5月22日的8,969.63点，周线收低约2.7%；今日成交初值 为820.42亿台币，上日修正后为926.8亿。

日盛投顾分析师钟国忠指出，今日台股开低后收敛跌幅，显示市场的恐慌性卖压获得部分宣泄，虽然收盘跌破9,000点的整数关卡，但下周一摩台指结算后，多空有机会转折及表态，只要有领头羊带动点火，台股不排除在下周的前半周有所推升。

〞要再回到9,014点其实并不困难，有人点火就会吸引向上的共鸣。〞他说。

他预估，台股的修正风险已小了一些，从今日亚股的表现来看，也多是小幅走跌，大幅破底的机会不高，预估下周指数区间在8,850-9,200点间波动，9,150-9,200之间突破压力较大。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超58.91亿台币，连续12个交易日卖超共计655.79亿台币。

本地时间14:23时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.73%，沪综指 独涨约0.16%。(完)
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