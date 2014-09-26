国泰君安期货：中国期指净空持仓增加，多空争夺激烈

中国基金：中民投在香港发起成立150亿美元一带一路基金，逾10间机构参与
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
以下内容节选自9月26日的《期货日报》：
周四期指四合约前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是2.82万手、2.4万手、2.08万手，环比增加1800手、增加2400手、减少1700手。8月27日伊始，净空持仓结束持续下降态势，从1.9万手附近，跃升至2万手上方，最高至2.6万手。结合行情来看，净空持仓近期变动与行情振荡有关，9月9日股指结束持续拉升态势陷入胶着，同期净空持仓两次降至2万手以后，再度回升至2.4万手，9月9日最高达2.6万手。
数据显示，最近8日，空头增仓意愿整体减弱。期指四合约前20名空头席位日均值环比减少1900手至2.23万手，净空持仓上周五降至1.87万手，本周连续两日增加，周三大幅回落3000手，周四再度加仓。
期指上冲2450点后，回落明显，最低运行至2376点附近，后借助经济数据释放的利好，意欲重整旗鼓，再度站至2450点上方。9月24日期指总持仓量增幅超过2.6万手，之前三日总持仓量持续保持在17万—17.3万手附近。总持仓量大增背景下，期指大幅上行60点，周四早盘继续冲高，同时日内总持仓量继续增加至22.3万手，创出最近10日新高，空头入场迹象明显。技术上看，今年4月以来期指总持仓量以及日内总持仓量与行情走势的相关性增强，后市可继续关注这两个指标的表现。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
以下为路透中文新闻为您整理的4月24日-28日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。 公开市场操作: --适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。
美国总统特朗普对路透表示，他将重新就“可怕的”自由贸易协议与韩国进行谈判，或者终止该协议。他并表示，韩国政府应当承担10亿美元的萨德(THAAD)反导系统相关支出。