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股票资讯 | 2014年 9月 26日 星期五 09:40 BJT

国泰君安期货：中国期指净空持仓增加，多空争夺激烈

以下内容节选自9月26日的《期货日报》：

周四期指四合约前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是2.82万手、2.4万手、2.08万手，环比增加1800手、增加2400手、减少1700手。8月27日伊始，净空持仓结束持续下降态势，从1.9万手附近，跃升至2万手上方，最高至2.6万手。结合行情来看，净空持仓近期变动与行情振荡有关，9月9日股指结束持续拉升态势陷入胶着，同期净空持仓两次降至2万手以后，再度回升至2.4万手，9月9日最高达2.6万手。

数据显示，最近8日，空头增仓意愿整体减弱。期指四合约前20名空头席位日均值环比减少1900手至2.23万手，净空持仓上周五降至1.87万手，本周连续两日增加，周三大幅回落3000手，周四再度加仓。

期指上冲2450点后，回落明显，最低运行至2376点附近，后借助经济数据释放的利好，意欲重整旗鼓，再度站至2450点上方。9月24日期指总持仓量增幅超过2.6万手，之前三日总持仓量持续保持在17万—17.3万手附近。总持仓量大增背景下，期指大幅上行60点，周四早盘继续冲高，同时日内总持仓量继续增加至22.3万手，创出最近10日新高，空头入场迹象明显。技术上看，今年4月以来期指总持仓量以及日内总持仓量与行情走势的相关性增强，后市可继续关注这两个指标的表现。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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