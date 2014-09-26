路透调查：加股涨势明年恐降温，因大宗商品降价和国内经济疑虑

路透多伦多9月25日 - 路透调查显示，加拿大股市料继续上涨，但随着大宗商品价格走软和国内经济低迷，恐将在2015年失去动能。今年该国股市已经升至纪录高点。

调查显示，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 今年底将达到15,500点，较2013年底上涨约14%，较周三收盘价上扬3%左右。

过去一周对41位市场分析师和策略师的调查预估中值显示，到2015年中期，该指数料升至16,000点，较目前水平上涨约6%。

该指数是今年表现最佳的全球股指之一，上涨约11%，不断创出历史新高。

虽然市场受益于全球央行的宽松货币政策、宏观经济条件改善和低波动率，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时升息的不确定性犹存。

有利加拿大股市的另一因素是全球经济增长前景。2015年全球经济料加快增长步伐。

“明年我们可能会有新的担忧，跟全球经济关系不大，但是和加拿大有关...鉴于房价飞涨，对加拿大楼市的担忧可能会在2015年重燃，”Global Securities策略师和研究副总裁Elvis Picardo称。