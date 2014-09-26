台湾货币市场：一周短率区间高位盘旋，跨季资金依旧供不应求

* 一周短率区间高位盘旋

* 跨季资金依旧供不应求

* 短票利率区间高位攀升

记者 詹静宜

路透台北9月26日 - 台湾银行间短率周五区间高位依旧盘旋高档。调度人士表示，距离季底仅剩三个交易日，市场资金调度更趋保守谨慎，银行间跨季拆款资金依旧供不应求，季底前跨季短率料居高整理，季底效应一过资金动能则将转趋充沛。

他们指出，周五当日积数将累算三天份，欠缺跨季资金的银行积极调度跨季拆款，且票券商跨季资金需求也多，不过银行间跨季资金供给方仍偏少，整体跨季资金流动性欠佳，尽管多家外商银行加入跨季拆款资金供给行列，也难以松动跨季短率区间高位续处高档。

〞今天积数算三天，缺钱的银行打电话打得很凶。〞一位资金拆出方的大型行库资金调度人士称。

资金调度人士指出，央行总裁上日松口货币政策从适度宽松转为中性，目前并未对货币市场造成波动，今日主要仍在反应季底资金紧缩效应，央行货币政策影响多为渐进的，暂不会对货币市场造成立即性的影响。

台湾央行稍早举行理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续13季维持利率不变，符合市场的预期。

交易人士并表示，银行间为因应季底资本适足率(BIS)计算及季底冲刺放款需求，跨季资金供给方仍为少数，且银行跨季拆款多以到期续作为主，新承作跨季拆款资金依旧难寻，静待下周季底资金流大致底定后，银行间料陆续释出流动性，届时短率区间高位才可望松动。

本地时间12:00时：

--台币兑美元 早盘收升1分报30.300。

--台湾加权股价指数 跌0.48%，报8,968.56点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收报0.388%；今日区间暂落在0.295-0.430%，上日亦同；一周拆款利率区间暂在0.388-0.510%，上日为0.380-0.550%。两周拆款利率区间则暂在0.485-0.560%，上日在0.390-0.560%。

**短票利率靠向区间高位**

短票市场方面，大型票券商指出，由于避开落点季底附近，周五发票量持平偏少，并未出现例行性偏多的市况，至于短票利率交投略靠向区间高位，展望下周，季底前短票利率料暂持在高位，季底过后则将回归区间低位整理。

〞季底短票利率比较没条件往下调。〞一位特定大型银行短票交易员说。

短票交易人士亦称，受到季底资金短缺影响，近日短票利率略向区间高位靠拢，且区间高位成交比重略有增加，预期下周短票发票量仍旧偏少，而攸关短票利率关键在于季底最后两天银行资金流动性是否提高，若银行间松绑跨季资金供给，那短票利率高峰料将过去。

今日票券商与银行承作的跨季/跨月30天期自保短票利率主要成交在0.64-0.66%，部分 成交在0.67-0.75%，皆较上日走扬。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.653%，前日则为0.649%，短票利率有持续走高之势。

台湾央行今日存单到期金额1,108.5亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆917.7亿台币，落点分别为周一2,138.2亿、周二991亿、周三834.5亿、周四3,366.5亿及周五3,587.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为139亿台币，累积超额准备为2,153亿台币、加计前期1%的超额准备为2,758亿台币。

**RP利率区间高位交投增温**

债券市场附买回(RP)利率周五区间高位成交渐多。交易商表示，今日有大额公债及金融债交割，令投信及寿险抽回部分资金，市场受影响的证券商及票券商程度不一，部分被波及的券商找钱难度增加，利率则往高位集中。

市场人士指出，除了今日市场资金略紧外，部分投信及寿险也已提出预告，将在下周一有较为大额的赎回及走钱，缺钱的券商除调度今日缺口外，也预先为下周季底最后两个交易日预做准备，先行框住资金供应者的弹性部位。

〞最后几天资金安排就一天一天做，钱要花时间稍微找一下。〞一本地证券商交易员说。

交易员指出，债券RP市场此前平静无波，上日起开始有些微的季底效应，市场资金需求量走高，下周最后两个交易日仍担心季底因素一次性爆发，对资金调度维持谨慎以对。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，上日在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日在0.63-0.64%。

票券商感受市场资金则是多缺不一，但成交利率没有明显变动。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。

今日有华南银行79亿、第一银行10亿、大众银行 9亿、台湾工银 6亿及10年期公债400亿台币发行。