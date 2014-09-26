《台湾金融市场一周展望》外资“提款”股汇双跌，摩台指结算后筑底有望

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
* 外资期指空单创历史高位，摩台指结算是观察重点
* 下半周国际消息面可偏正面解读
* 股市有望进入筑底，汇市偏弱
* 周一20年券标售结果左右台债前端走向
记者 高洁如
路透台北9月26日 - 美元资产一枝独秀，外资资金外逃亚洲，在台湾“提款”令股、汇市联袂重挫。然分析师认为，台美经济走向高度连动，外资卖压若告缓，有望令台股初露止跌契机，下周一的摩台指结算将是观察重点。
由于美国经济强劲复苏并推高升息预期，全球资金持续回流美元。台湾央行总裁彭淮南上日表示，近日台币走弱主因外资汇出，9月以来亚洲股市的台湾、香港、韩国下跌，但上海、日本股市上涨；外资短期资金流出台股。
“台股的风险来自信心不足，还有外资空单创历史最高，”台新投顾总经理庄明书表示。
他指出，上日为止10月台指期外资净空单达到2万7,364口的历史最高，下周一又是9月摩台指结算日，波动会更为剧烈。市场预期，下周欧洲央行(ECB)会议不排除有进一步的宽松举措，而美国非农就业数据料仍亮丽，因此下半周台股有望守稳年线8,833点，区间上方则估本波M头颈线9,014点。
美元指数 周五在四年高位附近，本周有望连续第11周上涨，为40年来未曾有过的战绩，因投资者为美国最终将升息做好准备。美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月将结束其大规模的刺激计划。
“其实接下来台股并不悲观。全球经济体只有美国独强，台美连动性很高，这也让台股变成今年全球股市表现最好的股市之一。〞凯基投顾总经理朱晏民说。
他进一步指出，观察以往大盘下跌时，ETF(指数股票型基金)的成交量占到大盘2%即是底部讯号，主因指数底部时投资人及政府护盘均偏好进场ETF。
而日前ETF成交已占到大盘的2%，因此预期除非有系统性风险出现(比如亚洲金融风暴)，台股指数初露筑底甚至小幅反弹契机；不过具规模的反弹则必须等到10月中旬公布营收以及季报，有偏强的基本面支撑才行。
**汇市偏弱整理**
汇市方面，交易员表示，下周关注重点仍在于外资卖超台股并汇出的趋势何时终止。不过季底前出口商有抛汇的需求，台币兑美元 料偏弱势整理，实质交易区间看30.20-30.50。
路透调查显示，亚洲多数新兴亚洲货币人气在过去两周都恶化，台币空仓达到三年来最高。根据周二至周四路透对16名外汇分析师所做的调查，看空台币的仓位升至2011年9月以来最高水平。而自4月份以来，台币的市场人气原本持续乐观。
汇银人士指出，虽然外资9月以来已汇出逾16亿美元，但似乎还没看到止稳讯号。显示在看升国际美元的趋势下，这波国际资金的移转还没结束。
〞外资在期货放空部位创下历史新高，股市还是偏跌。〞一本地银行交易员说。
另一外商银行交易员则称，虽然外资在台股偏空操作，但因台湾年底有地方选举，在执政党护盘下，大盘再重挫机率不高。外资应不至逆势操作，卖超幅度料逐渐减轻。
一本地银行交易员提及，出口商在30.30以上抛汇意愿明显增加，且下周逢季底，台币再贬的空间有限。
不过他也强调，就中长期而言，美元因有升息题材，将会一底比一底高，台币要重新升回30.0价位的机率渺茫。
**债市长券标售**
债市方面，五年新券103/15 本周登场后，受到空方攻击殖利率一路向上，不过下周一(29日)20年新券103/14 就要标售，一旦标售结果不弱，五年券殖利率能否续扬，将受到考验。
包括寿险在内的主要终端买盘多预期103/14标售结果将落在2.25-2.30%，这对市场将有稳定殖利率曲线后端的效应，对五年券和10年券影响也将视为中性偏多。
五年新券在发行前交易交投中，由于放空不须成本，且交易商受到中长期台湾将跟进美国升息趋势的保护，放空力道一波强过一波，希望逼出停损盘；若20年券标售结果符合预期，恐怕短线将有一波空单回补的修正。
一银行交易主管认为，台债市场的传统买家--银行正等待有利时机进场，五年券殖利率在1.35-1.37%之间对银行将逐渐具吸引力，除非该券殖利率弹破1.40%，否则五年券下周走势仍有弹幅已高面对下修的风险。
〞这几期券都是在发行前交易殖利率不断走高、标售后就回档修正，...买家还是会找时点进场。〞他说。
另一证券商交易员则认为，央行货币政策宣告已转向中性，而且市场上买盘力道不足，避险空单也见进场，即使20年券标售结果在2.25-2.30%间，亦较前次标售走高，市场缓步推高殖利率的想法仍在，只是短线弹幅已高，确实将考验空方信心。
他们预估，下周五年103/15的殖利率将在较大的1.28-1.35%间来回。殖利率上方1.35%料将吸引买盘进驻，下方突破1.30%料空方将续有动力放空。
台湾央行周四虽决议利率维持不变，一如预期，不过央行总裁松口货币政策正转向中性，令分析师预期升息时点将提前至明年上半年。(完) (审校 张喜良)
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