更正-日本股市：日经指数跌至一周低位，美股大跌打压风险胃纳

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(更正：因译文有误，内文第四段改为“许多个股除息”，非“即将除息”)
路透东京9月26日 - 日本股市周五早盘中下跌至一周低位，因美股大跌打压风险胃纳，然Fanuc Corp 冲上纪录高位，此前该公司上调全年获利预测。
日经指数 早盘中下跌1.2%至16,186.56点，开盘时跌至16,087.95，为9月18日以来最低。
日经指数本周至今下跌0.8%，上周为上涨2.3%。
许多个股除息使得日经指数跌掉约90点，日圆跌势暂歇亦令大盘承压。
“考虑到除息的影响，市场并没有那么疲弱，”三井住友信托银行投资长Masashi Oda表示，“日圆贬值与美国经济复苏可能使企业第二季获利强劲，这仍支撑市场人气。”
工业机器人制造商Fanuc将全年营业利润预估从2,042亿日圆调升至2,680亿日圆后，股价大涨5.6%，至20,590日圆的纪录高位，市场乐观情绪可见一斑。
出口和金融类股对大盘造成拖累。丰田汽车 跌1.7%，本田汽车 下跌2.1%，佳能 下跌1.0%，因日圆急跌后暂时企稳。
东证股价指数 下跌1.2%至1,330.55点，JPX-日经400指数 下跌1.2%至12,101.03点。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。