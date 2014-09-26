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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 12:50 BJT

更正-日本股市：日经指数跌至一周低位，美股大跌打压风险胃纳

(更正：因译文有误，内文第四段改为“许多个股除息”，非“即将除息”)

路透东京9月26日 - 日本股市周五早盘中下跌至一周低位，因美股大跌打压风险胃纳，然Fanuc Corp 冲上纪录高位，此前该公司上调全年获利预测。

日经指数 早盘中下跌1.2%至16,186.56点，开盘时跌至16,087.95，为9月18日以来最低。

日经指数本周至今下跌0.8%，上周为上涨2.3%。

许多个股除息使得日经指数跌掉约90点，日圆跌势暂歇亦令大盘承压。

“考虑到除息的影响，市场并没有那么疲弱，”三井住友信托银行投资长Masashi Oda表示，“日圆贬值与美国经济复苏可能使企业第二季获利强劲，这仍支撑市场人气。”

工业机器人制造商Fanuc将全年营业利润预估从2,042亿日圆调升至2,680亿日圆后，股价大涨5.6%，至20,590日圆的纪录高位，市场乐观情绪可见一斑。

出口和金融类股对大盘造成拖累。丰田汽车 跌1.7%，本田汽车 下跌2.1%，佳能 下跌1.0%，因日圆急跌后暂时企稳。

东证股价指数 下跌1.2%至1,330.55点，JPX-日经400指数 下跌1.2%至12,101.03点。(完)
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