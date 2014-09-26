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商品期货 | 2014年 9月 26日 星期五 10:02 BJT

期货日报：中国大连棕榈油期货将迎来阶段性反弹，东南亚季节性减产

以下内容节选自9月26日的《期货日报》：

每年9月是马来西亚棕榈油产量最高的月份。10月至2月，为马来西亚棕榈油的减产周期，即月度产量逐渐回落。今年8月产量意外攀升至203万吨，9月产量可能继续维持在200万吨左右。10月之后，棕榈油月度供应量将下滑，基本面将得到一定程度的改善。

中国棕榈油进口增速已经大幅回落，港口库存也呈现出了明显的回落趋势。这说明棕榈油已经进入了主动去库存阶段。伴随着东南亚棕榈油季节性减产，加上并不算高的库存水平以及中国主动去库存的结束，10月之后棕榈油的基本面有望逐渐改善。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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