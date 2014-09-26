期货日报：中国大连棕榈油期货将迎来阶段性反弹，东南亚季节性减产

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因担心美国大平原天气
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。
以下内容节选自9月26日的《期货日报》：
每年9月是马来西亚棕榈油产量最高的月份。10月至2月，为马来西亚棕榈油的减产周期，即月度产量逐渐回落。今年8月产量意外攀升至203万吨，9月产量可能继续维持在200万吨左右。10月之后，棕榈油月度供应量将下滑，基本面将得到一定程度的改善。
中国棕榈油进口增速已经大幅回落，港口库存也呈现出了明显的回落趋势。这说明棕榈油已经进入了主动去库存阶段。伴随着东南亚棕榈油季节性减产，加上并不算高的库存水平以及中国主动去库存的结束，10月之后棕榈油的基本面有望逐渐改善。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，因技术性卖盘，玉米下跌带来外溢效应，以及天气预报称美国种植天气在周末大雨过后将转干。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所