香港个股：澳洲矿企Mineralogy寻求终止中信股份的西澳铁矿项目

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 项目规模96亿美元，严重超支且进度落后
* 澳洲矿业大亨帕尔默控制的Mineralogy与中信卷入一系列官司
* 香港监管当局起诉中信在外汇交易中有失当行为
路透悉尼9月26日 - 澳洲矿业大亨和政治家帕尔默(Clive Palmer)控制的资源企业Mineralogy正在寻求终止中国中信股份有限公司 旗下中澳铁矿项目的采矿权，加剧了两家公司之间的激烈争端。
中澳铁矿项目(Sino Iron Project)位于西澳，投资规模达96亿美元，是中国迄今最大的海外矿业投资。但这个项目开始出口的时间比计划晚了逾三年，最终支出高达预算的四倍左右，让中信北京总部头疼不已。
本月稍早的时候，香港证监会起诉中信及其五名前执行董事在外汇交易中有失当行为，要求19亿港元(2.45亿美元)的赔偿金。
Mineralogy在声明中称，已在9月12日向中信发出终止通知，要求其在21天内终止对西澳铁矿项目的采矿权。
中信股份没有立即对此置评。中信股份前称为“中信泰富”，中信泰富在完成收购母公司资产后更名为中国中信股份有限公司。
帕尔默控制的Mineralogy将采矿权租给了中信。后来两家公司因为数亿美元的权利金支付问题而陷入一系列官司。
Mineralogy称，公司在2012年7月向中信泰富发出违约通知书后，接着又对其发出了采矿权终止通知书。
“中信泰富有限公司不仅没有对通知书里的违约行为进行整改，他们的主管甚至都没有对香港市场宣布收到了违约通知，”Mineralogy主管Clive Mensink在声明中称。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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