期货日报：大连铁矿石易跌难涨，因库存高企而供应充裕

以下内容节选自9月26日的《期货日报》：

中国是铁矿石的最大进口国，我国的铁矿石需求对铁矿石的供需关系产生了很大的影响。中国在经历了前所未有的城镇化发展之后，逐步走向转型之路，GDP质量也将逐步提高。在此背景下，作为铁矿石的下游终端房地产行业发展速度将要减缓，这也是本轮宏观经济调整的一个主要风险爆发点。

截至2014年6月，四大矿山产量为77857.50千吨。从分项数据来看，力拓以及FMG产量不断攀升。力拓6月当期产量数据位57530千吨，处于历史高位。FMG则大幅增产，由之前3月29600千吨上升至6月43800千吨，几乎增产50%。据消息，未来两家公司还会继续加大产能。淡水河谷以及必和必拓的产能则处于历史高位，两家公司未来没有减产预期存在。因此从供给上看，未来铁矿石供给充裕，以价换量成为常态。

再看国内港口铁矿石库存。截至9月19日，国内港口铁矿石库存为11370万吨。同时，国内粗钢产量也处于历史最高位，未来难有上升空间，港口铁矿石去库存成为一大难题。因此，综合供需角度来看，铁矿石价格在相当长的一段时间内都难有大的起色。(完)

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