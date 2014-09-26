期货日报：大连铁矿石易跌难涨，因库存高企而供应充裕

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因担心美国大平原天气
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。
以下内容节选自9月26日的《期货日报》：
中国是铁矿石的最大进口国，我国的铁矿石需求对铁矿石的供需关系产生了很大的影响。中国在经历了前所未有的城镇化发展之后，逐步走向转型之路，GDP质量也将逐步提高。在此背景下，作为铁矿石的下游终端房地产行业发展速度将要减缓，这也是本轮宏观经济调整的一个主要风险爆发点。
截至2014年6月，四大矿山产量为77857.50千吨。从分项数据来看，力拓以及FMG产量不断攀升。力拓6月当期产量数据位57530千吨，处于历史高位。FMG则大幅增产，由之前3月29600千吨上升至6月43800千吨，几乎增产50%。据消息，未来两家公司还会继续加大产能。淡水河谷以及必和必拓的产能则处于历史高位，两家公司未来没有减产预期存在。因此从供给上看，未来铁矿石供给充裕，以价换量成为常态。
再看国内港口铁矿石库存。截至9月19日，国内港口铁矿石库存为11370万吨。同时，国内粗钢产量也处于历史最高位，未来难有上升空间，港口铁矿石去库存成为一大难题。因此，综合供需角度来看，铁矿石价格在相当长的一段时间内都难有大的起色。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透4月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五收高1%，收复了昨日 的部分失地，因投机性买盘和空头回补，但期棉本周周线下跌。 7月合约 收高0.91美分，或1.17%，报每磅78.87美分，交投区 间为77.65-78.97美分，昨日该合约大跌2%。 本周该合约下跌约0.6%，此前两周连续上涨。 “今日是本月的最后一个交易日，所以看到一些空头回补，我认为人 们仍在因为趋势而买入，” Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。 期货市场总成交量增加2,877口，至24,094口，数据显示，前一交易 日未平仓合约增加440口，至253,351口。(完) (编译 刘静；审校 李军)