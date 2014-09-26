《独家新闻》道达尔欲出售墨西哥湾Tahiti油田部分股份--消息

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约/巴黎9月25日 - 据知情人士本周称，法国石油公司道达尔(Total) 正计划出售在墨西哥湾Tahiti油田的17%股份，交易价值可能达到15-20亿美元。
一位消息人士称，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 正代表道达尔的美国油气勘探和生产部门Total E&P USA处理出售一事。
该消息人士要求不具名，因出售过程保密。一位道达尔代表拒绝置评，而丰业银行代表未立即回复置评请求。
和其他大型油企一样，道达尔也一直面临股东要求减支和提高分红的压力，同时石油行业成本上升和油价走软也在压缩盈利能力。
该公司计划在2015-2017年间出售100亿美元资产，2012-2014年销售达到了150-200亿美元的目标。
据道达尔网站，Tahiti油田位于路易斯安那州新奥尔良以南约180英里，在墨西哥湾Green Canyon地区水下4,100-4,300英尺。
道达尔在利比亚、哈萨克斯坦和尼日利亚的石油生产中断，令公司受损。该公司周一表示，将把2017年的石油产出目标从此前的日均300万桶调降到280万桶。 (完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。