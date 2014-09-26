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商品期货 | 2014年 9月 26日 星期五 10:09 BJT

国泰君安期货：上海螺纹钢振荡探底仍将延续，因供需矛盾和原料成本走低

以下内容节选自9月26日的《期货日报》：

近期螺纹钢持续破位下跌，本周一甚至还出现了历史上极为罕见的跌停景象。从盘面来看，上周螺纹主力周K线再现天量长阴，周线已是连续6连阴，周持仓大增38.6万手，价格再次刷新历史新低。从基本面来看，需求走弱、供给高位、原料成本继续走低，都难以对钢价形成支撑。

目前钢材市场下跌的矛盾主要集中在三个方面。首先是铁矿石进入供大于求格局，成本重心仍将下移。其次是房地产风险在积聚，而不是已经释放，后期需求下滑压力较大。最后是市场资金依然紧张，定向宽松难以扭转房地产和钢材相关行业的资金窘境。在以上矛盾未得到实质解决之前，螺纹钢跌停也不意味着底部确立，后期振荡探底仍将延续。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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