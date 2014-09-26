国泰君安期货：上海螺纹钢振荡探底仍将延续，因供需矛盾和原料成本走低

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因担心美国大平原天气
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。
以下内容节选自9月26日的《期货日报》：
近期螺纹钢持续破位下跌，本周一甚至还出现了历史上极为罕见的跌停景象。从盘面来看，上周螺纹主力周K线再现天量长阴，周线已是连续6连阴，周持仓大增38.6万手，价格再次刷新历史新低。从基本面来看，需求走弱、供给高位、原料成本继续走低，都难以对钢价形成支撑。
目前钢材市场下跌的矛盾主要集中在三个方面。首先是铁矿石进入供大于求格局，成本重心仍将下移。其次是房地产风险在积聚，而不是已经释放，后期需求下滑压力较大。最后是市场资金依然紧张，定向宽松难以扭转房地产和钢材相关行业的资金窘境。在以上矛盾未得到实质解决之前，螺纹钢跌停也不意味着底部确立，后期振荡探底仍将延续。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，因技术性卖盘，玉米下跌带来外溢效应，以及天气预报称美国种植天气在周末大雨过后将转干。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所