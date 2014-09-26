路透调查：美联储升息疑虑将抑制标普500指数的涨势

“从目前宽松政策的时间长度和力度来看，当美联储升息时，市场的反应可能会比以往更加负面，”他说。

根据汤森路透数据，标普500未来12个月市盈率为15.9倍，仅略高于14.9的历史均值。

但分析师表示，在任何升息决定之前，经济将先有强劲成长，这应该会助长股市上涨更多。外界现预期升息开始的时间料是明年中左右。

“除非经济强劲到足以承受，否则美联储不会升息，而这意味着股市将走高，”Ameriprise Financial首席市场分析师David Joy说。

路透调查显示，分析师预估标普500指数到2015年年中时料升至2,100点，也就是比今年底时的预估水平高出3.3%。道琼工业指数 到2014年底时料为17,475点，2015年中时料为18,000点。

部分分析师预计，科技、金融及工业股等对正面成长环境更加敏感的类股，将在表现最好的类股之列。

但升息可能冲击到公用事业股及其他防御类股。标普500能源类股 今年迄今涨幅有10.7%，是市场今年表现最佳的板块之一。