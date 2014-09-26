宝城期货：郑州动力煤期货第四季易涨难跌，政策利好逐渐积聚

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自9月26日的《期货日报》：
需求疲弱的利空与政策扶持的利多依然是左右当前动力煤期货市场的两股重要力量。而随着时间的推移，政策层面的利多效应将不断积聚，相反，冬储预期将弱化需求层面的利空。因此，四季度动力煤期货将易涨难跌。本周二动力煤期货持仓量骤然大降，此后市场交投明显转淡，动力煤期货市场提前迎来“过节”氛围。不过，主力1501合约的振荡平台整体有所抬高，均线系统向上发散呈现多头排列，技术面走强。
近期黑色产业链品种多数下跌，唯有动力煤期货一枝独秀，表现出抗跌性。在错过9月的下跌窗口之后，四季度动力煤期货的下跌动能或逐渐减弱，节后动力煤期货缓慢上行的概率大。对于主力1501合约，预计513元/吨一线是后市区间振荡行情的下沿支撑位，前期高点526元/吨是第一阻力位，能否突破这一阻力位将决定动力煤期货冬季的反弹高度，而期现价差较大则是吸引空头阻击的重要原因。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。