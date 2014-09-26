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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 10:12 BJT

宝城期货：郑州动力煤期货第四季易涨难跌，政策利好逐渐积聚

以下内容节选自9月26日的《期货日报》：

需求疲弱的利空与政策扶持的利多依然是左右当前动力煤期货市场的两股重要力量。而随着时间的推移，政策层面的利多效应将不断积聚，相反，冬储预期将弱化需求层面的利空。因此，四季度动力煤期货将易涨难跌。本周二动力煤期货持仓量骤然大降，此后市场交投明显转淡，动力煤期货市场提前迎来“过节”氛围。不过，主力1501合约的振荡平台整体有所抬高，均线系统向上发散呈现多头排列，技术面走强。

近期黑色产业链品种多数下跌，唯有动力煤期货一枝独秀，表现出抗跌性。在错过9月的下跌窗口之后，四季度动力煤期货的下跌动能或逐渐减弱，节后动力煤期货缓慢上行的概率大。对于主力1501合约，预计513元/吨一线是后市区间振荡行情的下沿支撑位，前期高点526元/吨是第一阻力位，能否突破这一阻力位将决定动力煤期货冬季的反弹高度，而期现价差较大则是吸引空头阻击的重要原因。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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