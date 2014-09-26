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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 10:28 BJT

南证期货：中国沪胶1411合约交割之前期价仍将承压

以下内容节选自9月26日的《期货日报》：

8月经济数据如预期一样全面回落，工业增加值、发电量、进出口数据均较差。预计9月数据也很难出现转机。在此背景下，国内工业品承压下跌。对于橡胶市场来说，由于终端需求疲软，加之旧胶交割压力以及两大利空题材的存在，使得沪胶跌跌不休。

1409合约交割时，有12万吨的期货库存，受此压制，1409合约下挫，但由于1409合约持仓不大，故部分资金移仓到1411合约。国产橡胶的期货库存在年底前只有两个选择，或者选择交割，或者面临强制期转现，但由于期货库存转为现货库存后，橡胶就变成陈胶，而陈胶价值低于新胶，客户大多会选择在1411合约上交割，因此1411合约面临较大的交割压力。

1501合约交割对应的是新胶，1411合约对应的是陈胶，一般来说，新胶比陈胶高1000元/吨，但陈胶和新胶本身在工业用途上几乎无差别，因此，就其使用价值而言，新旧胶不应该存在升贴水。截至9月24日，1411合约价格为10770元/吨。所以，受1411合约拖累，1501合约仍将承压。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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