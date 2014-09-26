版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 10:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆反弹，消化掉108.65日圆的卖单

0204GMT

* 美元/日圆消化掉堆积在108.65日圆的卖单，反弹至108.75高位

* 临近周末、月末、季末、日本上半财年末，仓位调整仍是走势的关键

* 中长期投资大户和日本进口商等正在买进

* 上档压力仍沉重，要了结获利的出口商在升向109.00或该点位之上抛盘

* 呈上升趋势的200小时移动均线切入位108.45和今日低点108.47存在支撑(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐