重发 -《焦点》日本汇市散户改弦更张，“渡边太太们”追高美元

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* 日本散户转为追高美元

* 东京保证金交易平台的日圆空仓升高

* 立场丕变正值美元兑日圆走扬

* 日本政府和企业不再为日圆贬值叫好

路透东京9月26日 - 外汇市场上的大批日本散户，即所谓的渡边太太(家庭主妇)，正反手卖出日圆。

从市场参与者和数据可以看出，在日圆近来跌至六年低位后，她们从就美元兑日圆进行区间操作，转而作空日圆。

这些散户被虚构成在厨房餐桌上，使用笔记本电脑进行外汇套利的家庭主妇，她们大举涉入日圆交易，而且时常逆向操作。这次，在日本央行印钞之际，她们顺着市场动能交易，押注日圆将进一步走弱。

一当地银行交易员表示，今年多数时候，渡边太太们以及志同道合的日本散户，“普遍的心态是在101日圆左右买进美元，在104日圆附近抛售日圆。该策略相当奏效，美元自1月以来便囿于100-105日圆的区间。

但本月初市场以及渡边太太们的做法发生了改变，当时因美联储和日本央行的政策前景相背离，美元测试105日圆关卡，并果断突破。

过去十年来渡边太太等散户成为汇市交易不可忽视的力量，因日本实施近零利率，她们不甘于国内微不足道的利息收入，通过卖出日圆等低息货币，买入美国政府公债等高收益资产套取获利。

在日本当局和企业开始质疑日圆疲势之际，当下抛售日圆的做法，与开始买入日圆的大型海外对冲基金站对作。

若美元正在构筑近期的顶点，而渡边太太们继续试图追高美元打压日圆的话，那么可能会加剧市场的过度走势，恐怕与认为日圆低于理想价位的日本政府和日本企业对立。

另一方面，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)稳步升息的预期继续发酵，让美元因此更具吸引力，而日本央行为提振衰败中的经济复苏而面临削弱日圆压力，那么渡边太太们可能会成为赢家。

**心意转变**

保证金交易员Ryo Otomura表示，随着市场对日本巨额公共养老基金即将调整投资策略的消息等诸多因素做出反应，“大规模资本流动支撑了日圆走贬和股市上扬的趋势，从而创造了一个更为轻松交易的环境”。

随着美元从102日圆升至109日圆，他说，“我反复多次锁定获利，然后追高美元，结果是我赚到了一些钱。”

随着美元上扬，截至周三收盘时日本大型保证金交易平台Gaitame.com上保证金交易散户持有美元多头/日圆空头仓位增至57.0%，9月2日时为51.5%。

为汇市散户投资者举办研讨班的知名投资人Takaaki Kaburagi称，当美元一路向上突破，“今年高抛低接的策略不灵了。他们现在的立场是追高美元。”

美元上周五升至109.45日圆，创2008年8月末全球金融危机爆发以来的最高位。美元指数 连续10周上扬，来到四年高位。

美元兑日圆本周略微回撤，部分因为日本首相安倍晋三的言论。安倍晋三在纽约对日本记者表示，他将慎重关注近期日圆疲弱对国内经济的影响。

周五0339GMT，美元兑日圆 报108.90。

Gaitame.com Research高级研究员Takuya Kanda称，随着美元升值，日本散户交易员“先在104日圆遭轧空，之后在105日圆又被轧了一次”，他们不得不买回之前在较高价格出售的美元。

“美元升穿106日圆后，他们最终放弃了相反的抛售美元操作，”他说。“他们准备逢低买入美元。”

相比之下，全球一些灵活的投资者结束对日圆空头押注，市场人士称美国对冲基金等投资者买回饱受重创的日圆。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，9月16日止当周投机客日圆净空头仓位下降17%至83,182口合约。

可以肯定的是，这些投资者很难对全球每日4万亿美元的外汇市场产生影响，但散户投资者对日本市场来说非常重要。花旗银行资深外汇策略师Maki Ogawa称，散户占日本国内现汇成交量的19%，但国际清算银行(BIS)数据显示，散户只占全球成交量的3.5%。

日本当局几十年来一直在阻击日圆强势，因为日圆汇率偏高不利企业海外获利，且会造成进口价格下滑而加速通缩。不过，如今安倍政府对日圆疲态的言论更加均衡，因为日圆下跌推升了进口能源和原材料价格，而且物价涨幅超过薪资增速。

日本央行总裁黑田东彦之前曾表示，日圆下跌是全球各国货币政策走向分歧产生的一个让人乐见的后果，不过他最近略微调整其论调，称他认为日圆最近跌势没有问题，但拒绝评论者是否有利于经济或者跌得太快。