美国个股：苹果iOS软件更新至8.0.2，以修复iPhone 6问题

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透9月25日 - 苹果 周四稍晚发布了一版新的软件更新。新款手机iPhone 6的部分用户此前投诉称，升级前一版系统后出现通话中断等问题。
苹果发言人Trudy Muller称，不到40,000部iPhone 6和iPhone 6 Plus设备受到上一版iOS 8.0.1系统的影响。新的更新iOS 8.0.2修复了该问题。
苹果称，iOS 8.0.1仅上线约60多分钟，随后该公司就很快将其下架并展开调查。
新款iPhone还因为“弯曲门”而备受批评。社交媒体和网络论坛流传着各种有关新的iPhone手机因为放在裤子后方或者紧身牛仔裤的口袋中而发生弯曲的议论。
根据苹果网站列表，新版更新还包括其他改进，包括应用商店(app store)、邮件和相机。
苹果股价周四收盘下挫近4%至97.87美元，市值蒸发近230亿美元。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。