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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 10:31 BJT

中国外汇：未来外汇远期及掉期成熟时，也会强制集中清算--外管局官员

路透上海9月26日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周五表示，将逐步建立外汇衍生品中央对手集中清算机制，未来外汇远期及掉期成熟时，也会强制集中清算。

管涛是在上海清算所主办的“危机后的场外市场改革深化与机制创新”国际研讨会上做出上述表述的。

在推出人民币利率互换的强制中央对手清算后，中国银行间市场清算所股份有限公司的业务继续扩容。上海清算所董事长许臻周四表示，上清所将在10月底推出人民币汇率的远期及掉期中央对手清算业务，而未来两三年，上清所的新品种推出频率将可能2-3个月一个。 (完) (发稿 徐永；撰写 边竞; 审校 林高丽)
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