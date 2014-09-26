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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 11:21 BJT

路透调查：俄罗斯股市年底前料削减跌幅，因制裁等负面消息已被消化

* 俄罗斯RTS股指年底前料上升5%

* 市场因西方制裁、经济放缓及油价下跌而受打压

* 负面因素已消化，投资者积极关注返场机会

路透莫斯科9月25日 - 路透调查显示，12月底前俄罗斯股市将从目前水准上涨约5%，但因乌克兰危机而遭受接连数月的大举抛售后，今年仍料将录得约13%的跌幅。

今年以来俄罗斯资产数次大跌，因市场担心俄罗斯对乌克兰实施军事干预，另外西方势力针对俄罗斯经济几个主要领域进行了数轮制裁。

2014年前六个月资本外逃情况激增，总计约为750亿美元，而在分裂份子在乌克兰叛乱之前，俄罗斯经济已经放缓，另外油价跌破每桶100美元也使情况更加恶化。

基于美元的RTS指数 周三收报1,189.23点，今年迄今累计跌约18%。卢布/美元 下挫约17%，屡次创下纪录低位。

根据过去一周对13位分析师调查的预估中值，今年底RTS指数将报1,250点，预估区间介于1,100至1,400点。

尽管许多市场人士不愿对12月以后走势作出预测，但预计年底前股市将趋稳，扳回今年的部分跌幅，因围绕制裁和经济放缓的多数负面消息已被市场消化。

美国基金巨擘Franklin Templeton周二成为首批支持选择性买入俄罗斯股票的全球性大型投资机构之一，该基金认为近期俄罗斯股市大跌之势已过度。

最新预估较6月时的预估更加悲观，当时分析师预计RTS指数年底时将报1,473点。

标准银行驻伦敦的首席新兴市场分析师Timothy Ash称，“我认为投资者目前没有理由冒险将资金投入俄罗斯，这里的风险依旧巨大，而且不确定性较高。”(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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