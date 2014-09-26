路透调查：俄罗斯股市年底前料削减跌幅，因制裁等负面消息已被消化

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 俄罗斯RTS股指年底前料上升5%
* 市场因西方制裁、经济放缓及油价下跌而受打压
* 负面因素已消化，投资者积极关注返场机会
路透莫斯科9月25日 - 路透调查显示，12月底前俄罗斯股市将从目前水准上涨约5%，但因乌克兰危机而遭受接连数月的大举抛售后，今年仍料将录得约13%的跌幅。
今年以来俄罗斯资产数次大跌，因市场担心俄罗斯对乌克兰实施军事干预，另外西方势力针对俄罗斯经济几个主要领域进行了数轮制裁。
2014年前六个月资本外逃情况激增，总计约为750亿美元，而在分裂份子在乌克兰叛乱之前，俄罗斯经济已经放缓，另外油价跌破每桶100美元也使情况更加恶化。
基于美元的RTS指数 周三收报1,189.23点，今年迄今累计跌约18%。卢布/美元 下挫约17%，屡次创下纪录低位。
根据过去一周对13位分析师调查的预估中值，今年底RTS指数将报1,250点，预估区间介于1,100至1,400点。
尽管许多市场人士不愿对12月以后走势作出预测，但预计年底前股市将趋稳，扳回今年的部分跌幅，因围绕制裁和经济放缓的多数负面消息已被市场消化。
美国基金巨擘Franklin Templeton周二成为首批支持选择性买入俄罗斯股票的全球性大型投资机构之一，该基金认为近期俄罗斯股市大跌之势已过度。
最新预估较6月时的预估更加悲观，当时分析师预计RTS指数年底时将报1,473点。
标准银行驻伦敦的首席新兴市场分析师Timothy Ash称，“我认为投资者目前没有理由冒险将资金投入俄罗斯，这里的风险依旧巨大，而且不确定性较高。”(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。