台湾汇市：台币盘初震荡趋贬，外资动向仍是观察重心

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月26日 - 台币兑美元 周五盘初震荡趋贬。交易员指出，主要受早盘台股下跌影响，不过亚洲区域货币持稳，且出口商的抛汇卖压，对台币形成支撑。
交易员表示，昨日央行总裁彭淮南指出，受市场预期美国明年升息影响，国际资金已开始出现移转。因此外资汇出的美元需求，仍是影响台币走势的最大因素，但因季底出口商有卖汇的作帐需求，台币倾向弱势整理。
〞早上外资汇出还不明显，出口商挂在30.300上方。〞一本地银行交易员说。
交易员认为，台股跌幅已较盘初收敛，预料多空在9,000点整数关卡将呈现僵持，不过还是要看外资在现股的卖超是否减少，否则汇出趋势不会改变。
外资9月转卖超台股，根据证交所统计，截至昨日为止，外资9月累计卖超台股390.64亿台币，已是去年8月以来单月最大卖超金额。 外资并转向汇出。台湾金管会周四表示，累计目前为止外资净汇入共1,930亿美元。根据路透计算，9月至周四为止，外资汇出16.2亿美元。
盘初台币主要交易区间在30.280-30.308，上交易日主要区间在30.241-30.300。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由溢价转为折价；一个月远汇报价 暂报在30.302/30.315左右，上日纽约盘收在30.315。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.280-30.320
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。