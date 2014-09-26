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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 10:45 BJT

台湾汇市：台币盘初震荡趋贬，外资动向仍是观察重心

路透台北9月26日 - 台币兑美元 周五盘初震荡趋贬。交易员指出，主要受早盘台股下跌影响，不过亚洲区域货币持稳，且出口商的抛汇卖压，对台币形成支撑。

交易员表示，昨日央行总裁彭淮南指出，受市场预期美国明年升息影响，国际资金已开始出现移转。因此外资汇出的美元需求，仍是影响台币走势的最大因素，但因季底出口商有卖汇的作帐需求，台币倾向弱势整理。

〞早上外资汇出还不明显，出口商挂在30.300上方。〞一本地银行交易员说。

交易员认为，台股跌幅已较盘初收敛，预料多空在9,000点整数关卡将呈现僵持，不过还是要看外资在现股的卖超是否减少，否则汇出趋势不会改变。

外资9月转卖超台股，根据证交所统计，截至昨日为止，外资9月累计卖超台股390.64亿台币，已是去年8月以来单月最大卖超金额。 外资并转向汇出。台湾金管会周四表示，累计目前为止外资净汇入共1,930亿美元。根据路透计算，9月至周四为止，外资汇出16.2亿美元。

盘初台币主要交易区间在30.280-30.308，上交易日主要区间在30.241-30.300。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由溢价转为折价；一个月远汇报价 暂报在30.302/30.315左右，上日纽约盘收在30.315。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.280-30.320

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