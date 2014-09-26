东欧情势：欧盟下周评估乌克兰和平进程，料暂时维持对俄制裁

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 欧盟下周将评估和平计划的实施
* 评估将影响欧盟对维持制裁的立场
* 外交官称欧盟没有动力进一步出台制裁措施
路透布鲁塞尔9月25日 - 数名外交官表示，欧盟各国代表下周开会评估乌克兰和平进程的实施情况时，可能会暂时维持对俄罗斯的制裁。
本月稍早，当欧盟因乌克兰冲突而对俄采取最新制裁时，欧盟各国代表同意将在9月底评估乌克兰和平计划的实施情况。
欧洲理事会主席范龙佩指出，如果当地局势允许，有可能会修改、延缓甚至完全撤销欧盟制裁。
一名欧盟外交官称，如果和平进程足够顺利，各国代表可能会认可乌克兰出现的一些积极信号，并保留削减制裁的可能性。该官员要求不具名。
另一外交官称，取消任何一项制裁都需要全体同意，这看上去不太可能实现。
另一位外交官称，尚无迹象显示俄罗斯正减少对乌克兰东部分裂分子的支持。该外交官来自强烈支持制裁的欧盟国家。
“制裁正发挥作用，而且欧盟保持统一立场和对俄施压也很重要，”他表示。
不过一位欧盟外交官表示，目前暂无动力进一步升级对俄制裁。
即便欧盟下周按兵不动，也将很快对制裁进行评估。当欧盟各国政府在7月开始对俄经济制裁时，同意在三个月后的10月31日进行评估，以判断制裁对俄罗斯的影响。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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