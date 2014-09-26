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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 11:09 BJT

澳新汇市：澳新货币整理跌势，避险心态令投资人逃离利差交易

新西兰元兑美元 周五勉力小幅反弹至0.7950美元，此前触及一年低位0.7912美元。

新西兰元周四大跌近2%，因新西兰央行警告可能以卖出新西兰元的方式进行干预，央行称新西兰元仍高得“不合理”。

“新西兰央行口头干预明显增强许多，既然事态已经由央行主导，我们预期央行将持续干预，”澳新银行分析师在报告中表示。

新西兰元指数 下跌至77.04，受创尤其严重，为2月以来最弱。

新西兰元自7月以来已跌逾10%，受新西兰央行将等到明年初才会重启升息策略臆测，以及美联储明年可能开始升息的预期推升美元的影响。(完)
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