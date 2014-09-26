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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 10:55 BJT

韩国股市：触及两个月新低，与苹果相关股票下挫

路透首尔9月26日 - 韩国股市周五跌至两个月新低，与苹果公司相关的股票受影响最大，隔夜苹果股价深幅下挫给美国股市带来压力。

0205GMT，韩国综合股价指数 下跌0.4%，至2,026.21点，本周累计下跌1.3%。

为苹果公司供应相机模块的LG Innotek 下挫3.6%。

券商等风险敏感型股票表现不佳，韩亚金融集团 跌2.6%。

日圆持续走软打击韩国汽车制造厂商，现代汽车 跌1.9%，或创17个月新低。

避险情绪导致外国投资者连续第七天抛售韩国股票，卖超193亿韩元(约合1,851万美元)。

过去六个交易日海外投资者累计卖超1万亿韩元(9.5923亿美元)。(完)

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