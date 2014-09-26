路透调查：英国富时100指数年底可望改写纪录高位，明年料持续上攻

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
* 市场多预计指数2014年底至少将攀抵七千点纪录高位
* 在英国明年大选之前，指数可能受到抑制
路透伦敦9月25日 - 路透调查显示，英国富时100指数 在2014年底可望攀抵纪录高位，摆脱零售商乐购(Tesco) 出现会计失误，以及明年大选的不确定性因素。
路透过去一周对近50名交易商、基金经理及策略师所做调查预估中值显示，富时100指数年底将上看7,000点，2015年中则将上攻7,100点，两者均将为纪录高位。
在全球顶尖的投资银行当中，高盛及瑞士信贷均预估指数年底将攀抵7,100点，较周三收盘价6,706.27点上扬约4%。
然而，一些受访者则认为指数可能拉回，或将低见6,100点。最乐观的预估则为年底攀抵7,300点。
多数受访者预期，拜英国经济复苏，及英国最大贸易伙伴--欧洲可望推出更多刺激措施之赐，指数料将克服跌势，而于未来几个月内稳步走扬。
富时100指数今年迄今下跌不到1%，表现逊于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 逼近5%的涨幅。
分析师们表示，谁能在明年5月的大选胜出的不确定性，将在短期内压抑指数走势，但他们预测股市长期仍将处于升势。(完)
(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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