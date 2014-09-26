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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 11:12 BJT

路透基点：恒信金融租赁寻求1.5亿美元两年期境外贷款--TRLPC

路透香港9月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称恒信金融租赁有限公司重回市场寻求1.5亿美元两年期境外贷款。该公司六个月前刚获得1.23亿美元境外贷款。

交通银行、恒生银行和汇丰控股为牵头行兼簿记行，恒生银行为额度代理行。

这笔贷款由应收账款作为抵押，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点，平均期限为1.85年。

银行受邀以三个层级参贷：承贷3,000万美元或以上的为牵头行，获得综合收益372个基点，前端费179个基点；承贷2,000-2,900万美元的为主办行，获得综合收益365个基点，费用166个基点；承贷1,000-1,900万美元的为安排行，获得综合收益360个基点，费用157个基点。此外，承诺费为50个基点。

贷款将在一年宽限期过后，分三次每半年不等额偿还：10%(第1-2次)，80%(第3次)。

贷款资金将用于运营资本。银行回复截止日期为10月24日。

之前1.23亿美元的贷款案于5月签署，渣打银行为唯一牵头行兼簿记行，规模最初为1亿美元。该贷款的最高综合收益为355个基点，利率较Libor加码275个基点，费用120个基点。

恒信租赁是恒信金融集团旗下主营子公司，向建筑、医疗、教育及科技行业的中小型企业提供设备租赁服务。2013年9月，海通证券全资子公司海通国际控股集团以7.15亿美元，向私募基金德州太平洋集团(TPG)购入恒信金融集团及其子公司。 (完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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