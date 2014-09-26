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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 11:08 BJT

香港个股：京能清洁能源配售新H股筹12.7亿港元，以支持业务发展

路透香港9月26日 - 中国天然气发电商--北京京能清洁能源电力股份有限公司 周五称，同意配售新H股筹资12.7亿港元，以支持业务发展。

其新H股配售价3.23港元，较周四收市价折让5.6%。该股今早盘初跌逾4%后收窄，香港时间11:04，跌0.58%，报3.4港元。大市恒生指数 则跌0.35%。

京能清洁能源的声明称，是次配售3.9301亿股新H股，相当于经扩大后H股股本的16.67%，及全部股本的5.72%。预计发行所得款项净额约12.43亿港元，将用于一般营运资金，以支持公业务发展。

该公司表示，已向配售代理承诺，由配协议日期至交割日起计第180日期间，不会以任何形式出售或转让H股份权益。由于是次增发在此前股东一般授权范围之内，故毋须再经股东批准。

花旗 、安信国际、招商证券、德意志银行 以及中国平安证券（香港）负责是次配售安排。

京能清洁能源去年10月亦配售新H股集资9.24亿港元，配售价为2.82港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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