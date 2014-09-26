路透调查：欧洲股市至年底前可能再涨2%，得益于ECB宽松政策

路透巴黎9月25日 - 一项路透调查显示，欧洲股市至年底前料再上涨2%，受欧洲央行(ECB)超宽松货币政策以及欧元贬值提振欧洲企业获利的支撑。

意大利指标股指FTSE MIB 今年迄今已上涨9%，料成为欧洲央行刺激措施的最大受益者，分析师预料该指数至年底前料将再涨6%。

欧股涨势看来将持续至2015年，不过明年美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将自2006年来首度升息，欧股在上半年或将回落。

路透过去一周针对约50名基金经理人与策略师的调查显示，到2014年底，STOXX Europe 600指数 将从目前的水平上涨2%至350点。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 至年底前料将再涨3%以上，该指数成分股包括酿酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev) 、西班牙桑坦德银行 与西门子(Siemens) 等业界领头羊。

欧股2015上半年料将小幅走扬。至2015年年中时，STOXX Europe 600指数料触及360点，Euro STOXX 50指数达到3,400点。然后2015下半年动能再现，年底时STOXX Europe 600指数料将达373点，Euro STOXX 50指数料为3,550点。

“各国央行维持利率于极低水平，货币政策仍相当宽松，这使得股市相对于债市更具吸引力，”Amundi Asset Management全球股市副主管Eric Turjeman表示。该公司管理的资金规模为8,210亿欧元。

最近欧元急贬亦将令欧洲股市得利。Turjeman说，欧元下跌“应可在整个2015年显现在企业获利”。

不过，基金经理人与策略师亦警告称，尽管欧洲央行政策仍相当宽松，美联储在2015年上半年升息的可能性，或许将为欧洲股市掀起一些波澜。

最新的路透调查预估，法国CAC指数 2014年料以4,600点作收，较周三收盘高4%；西班牙IBEX指数 料为11,250点，同样较周三收盘高出4%。