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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 11:19 BJT

《汇市简讯》随着美元重新站上109日圆，澳元/美元创趋势新低

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* 澳元/美元和新西兰元/美元周五在亚洲市场走势亦步亦趋

* 这两个货币对在隔夜市场深跌后，稍早浮现少量获利了结

* 澳元/美元在0.8800略上方持稳后，目前创趋势新低0.8772

* 美元重拾109日圆水准，之前日本厚生劳动大臣盐崎恭久称没有推迟调整GPIF规定的计划

* 美元兑除日圆外亚洲主要货币追随美元/日圆升势，新西兰元/美元引领澳元/美元走跌 (完)

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