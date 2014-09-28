主要国家经济指标预测--9月29日****

中国金融：防止金融腐败必须管住关键权力，加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月29日(一) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加10.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加23.45 抵押贷款批准件数(千件) -- 66.569 M4货供额(较前月) -- +0.3% 0900 欧元区企业景气指数 9月 0.00 0.16 经济景气指数 100.0 100.6 工业景气指数 负6.3 负5.3 服务业景气指数 正2.3 正3.1 消费者信心指数 负11.4 负10.0 消费者通胀预期指数 -- 正6.6 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- -0.2% 个人所得(较前月) +0.3% +0.2% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 核心PCE物价指数(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) -- +1.5% 1400 美国成屋待完成销售指数 8月 -- 105.9 指数变动(较前月) -0.6% +3.3% -- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 8月 -- +1.4% 2145 新西兰建筑许可 8月 -- +0.1% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 10月 -- 75 2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -0.5% +1.1% (较上年同期) +2.0% +3.4% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2305 英国GfK消费者信心指数 9月 -- 正1 2330 日本所有家庭支出(较前月) 8月 -- -0.2% (较上年同期) -- -5.9% 2330 日本求才求职比 8月 -- 1.10 失业率 -- 3.8% 2350 日本工业生产 8月初值 -- +0.4% 一个月预估值 -- +1.3% 两个月预估值 -- +3.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -- +0.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月26日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.1% -0.2% (较上年同期) -1.9% -2.0% 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 8.3 8.5 0645 法国消费者信心指数 9月 86 86 0800 意大利企业景气指数 9月 95.1 95.5 1230 美国企业获利 第二季修正值 +8.6% -- 1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +4.6% +4.6% GDP最终销售 +3.2% +3.1% GDP民间消费 +2.5% -- GDP隐性平减指数 +2.1% +2.1% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3% 核心PCE物价指数 +2.0% +2.0% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 84.6 84.7 现况指数 98.9 98.0 预期指数 75.4 75.0 9月28日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 盈余76 -- (完)
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因