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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--9月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
    
    9月29日(一)
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                            8月             --    增加10.78
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                                          --    增加23.45
          抵押贷款批准件数(千件)                                            --       66.569
          M4货供额(较前月)                                                  --        +0.3%
    0900  欧元区企业景气指数                                9月           0.00         0.16
                经济景气指数                                             100.0        100.6
                工业景气指数                                             负6.3        负5.3
                服务业景气指数                                           正2.3        正3.1
                消费者信心指数                                          负11.4       负10.0
                消费者通胀预期指数                                          --        正6.6     
           
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          9月初值          -0.1%         持平
                                  (较上年同期)                           +0.7%        +0.8%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                                 持平         持平
                             (较上年同期)                                +0.8%        +0.8%
    1230  美国实质个人支出(较前月)                          8月             --        -0.2%
                  个人所得(较前月)                                       +0.3%        +0.2%
              PCE物价指数(较前月)                                           --        +0.1%
                         (较上年同期)                                       --        +1.6%
              核心PCE物价指数(较前月)                                     持平        +0.1%   
                             (较上年同期)                                   --        +1.5%
    1400  美国成屋待完成销售指数                            8月             --        105.9
                            指数变动(较前月)                             -0.6%        +3.3%
     --   美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数   8月             --        +1.4%
    2145  新西兰建筑许可                                    8月             --        +0.1%
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                       10月             --           75
    2300  韩国工业生产(较前月)                              8月          -0.5%        +1.1%
                      (较上年同期)                                       +2.0%        +3.4%
              服务业产出(较前月)                                            --        -0.4%
    2305  英国GfK消费者信心指数                             9月             --          正1
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                          8月             --        -0.2%
                          (较上年同期)                                      --        -5.9%
    2330  日本求才求职比                                    8月             --         1.10
              失业率                                                        --         3.8%
    2350  日本工业生产                                  8月初值             --        +0.4%
              一个月预估值                                                  --        +1.3%
              两个月预估值                                                  --        +3.5%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                          8月             --        +0.5%
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        现值      预估值
    
    9月26日(五)
    0600  德国进口物价(较前月)                           8月          -0.1%       -0.2%       
                      (较上年同期)                                    -1.9%       -2.0%       
    0600  德国GfK消费者信心指数                         10月            8.3         8.5       
    0645  法国消费者信心指数                             9月            86           86       
    0800  意大利企业景气指数                             9月           95.1        95.5       
    1230  美国企业获利                             第二季修正值       +8.6%         --        
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)环比年率          第二季终值       +4.6%       +4.6%       
          GDP最终销售                                                 +3.2%       +3.1%       
          GDP民间消费                                                 +2.5%         --        
          GDP隐性平减指数                                             +2.1%       +2.1%       
          个人消费支出(PCE)物价指数                                   +2.3%       +2.3%       
          核心PCE物价指数                                             +2.0%       +2.0%       
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数             9月终值        84.6        84.7       
                             现况指数                                  98.9        98.0       
                             预期指数                                  75.4        75.0   
    9月28日(日)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                               8月         盈余76        -- (完)
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