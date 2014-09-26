《RUSSELL专栏》铁矿石三巨头发动价格战，然速战难决恐陷盈利黑洞

中国铁矿石行业有一大部分是由大型国有钢铁企业所支配，因此即使亏损也相当不可能关闭。

一般来说中国国企优先考虑的是工作岗位问题；出于社会因素考量，不赚钱但仍继续运营的公司为数众多。铝行业就是很好的例子。

力拓的沃尔什9月9日对路透表示，他预期2014年会有1.25亿吨铁矿石产能退出市场，其中已削减的约有8,500万吨。

那些关停产能集中在伊朗、南非和印尼等国的次要生产商，及澳洲一些较小型运营商。

而2014年上线的新供应料有1.32亿吨左右，多数来自三大矿企。

今年的问题还不大，但未来几年料还有3.93亿吨新产能开出，且这还是只计算前五大生产商的数量。

即使需求增加，也可能被这么大量的供应淹没；那意味成本较低的主要生产商将指望藉此消灭其他海运供应竞争者，并使一大部分的中国产出也关停。

如果所有新产能都进入市场，铁矿石价格要回到每吨90美元并守稳该价位，就益发困难了。

这给力拓与必和必拓制造了一个问题，它们基本上已承诺，在力行削减成本及资本支出后，将返还现金给投资人。

必和必拓在最近的报告指出，铁矿石价格每下跌1美元，其税后净利就会少掉1.35亿美元。

我们很快就能算出，如果铁矿石价格继续萎靡不振，必和必拓和其他竞争对手将难有足够的自由现金流回馈给投资人。

2012年曾带头迫使资源行业巨擘停止斥资建造新矿的股票投资者，正满心期待着收获那些努力的回报。