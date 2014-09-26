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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 11:40 BJT

《全球市场》亚股小幅下跌，美股重挫带来压力

美元兑日圆 日内上涨约0.2%，至109.02日圆，仍略低于一周年触及的六年高位109.46日圆。

布兰特原油期货 日内小跌至每桶96.97美元，料将四周来第三次录得跌幅，因供应充裕限制油价涨势，并抵销中东紧张情势升温制约供应的忧虑。

现货金 持稳于每盎司1,223.90美元，周四曾触及1月2日以来最低位1,206.85美元。金价料将中止连续三周跌势，因股市疲弱，但美元强劲令金价仍有可能跌破1,200美元的关键水准。(完) (编译 王颖/杜明霞/朱晓军/陈宗琦；审校 张涛/龚芳/王兴亚)
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