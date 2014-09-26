更正-《热点透视》苹果市值下跌250亿美元，是股东对CEO库克的警告

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(更正：因译文有误，将内文第二段“由于新系统存在天生缺陷，迫使苹果新的iOS 8操作系统周三发布更新版修复漏洞”，改为“不过苹果新的iOS 8操作系统的补丁软件自身就存在缺陷，周三不得不撤回，”，第四段“以前的那些失误”，更正为“上次的地图失误”)
撰稿/Rob Cox
路透纽约9月25日 - 股东们抛给苹果 老板库克大概250亿个担心的理由。这个数字等于他们过去两天里将苹果市值抹去的金额，因为苹果此前进行了一次失败的系统升级，还爆出了新iPhone“弯曲门”。对于一家市值有6,000亿美元的公司来说，市值下降250亿不算什么。但2012年苹果地图的失误是个前车之鉴，它说明偶尔犯错一次有可能带来长期痛苦。
就问题本身来说，那两个问题都算不上是灾难临头。人为挤压机身更长更薄的iPhone 6 Plus，比如放在裤子后口袋里或者坐在它上面，更像是用户错误或者YouTube挑战行为。不过苹果新的iOS 8操作系统的补丁软件自身就存在缺陷，周三不得不撤回，着实还是蛮让人尴尬的。
所有科技企业都在发布产品时出过问题，苹果也一样。不过与汽车商不一样的地方是，科技产品不会导致客户死亡事故。第一代iPhone在2007年刚上市后不久，苹果创始人乔布斯竟将售价调降了200美元，让当时许多已经买了iPhone的人很生气。后来的iPhone 4在天线设计方面有瑕疵，苹果不得不免费提供橡皮保护套来解决问题。两年前，苹果欠考虑地用自己开发的劣质地图替换谷歌地图，引得用户一片抱怨，有的用户甚至还因此迷路。
上次的地图失误导致苹果市值在几天里就跌去了200亿美元。当初如果快速稳妥地解决问题，股价跌势是能被制止住的。但苹果却只进行了口头道歉，建议大家转用竞争对手的应用程序，使得投资者质疑库克到底适不适合执行长的位置，以及苹果的巅峰期是不是已经结束。当时在短短十个月里，苹果股价就跌去了近一半。
库克现在倒是已经重新赢得了投资者信心。随着近期产品的推出，苹果股价也回到了地图事故发生前的水平。但如果他推出的这些产品没能达标，苹果董事会将会质疑是不是只要召回操作系统就够了。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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