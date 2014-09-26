香港个股：阳光100发行1.15亿美元三年期优先票据，息率12.75%

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港9月26日 - 中国商务及住宅物业开发商--阳光100中国控股有限公司 周五称，将发行1.15亿美元于2017年到期的优先票据，息率12.75%。
该公司的声明称，是次发行估计所得款项净额约1.123亿美元，大约一半用于偿还债务，余额于投资现有及新增房地产项目及作一般企业用途。
票据发售价为本金额的99.879%，到期日2017年10月8日，每半年支付一次利息，由阳光100的附属公司提供担保，将于香港联交所上市。法国巴黎银行 、汇丰 、安信国际、花旗 及农银国际负责发行安排。
票据已获得标准普尔B-评级及惠誉B-评级。
阳光100于今年3月在香港首次公开发售（IPO）上市，集资20亿港元，招股价为每股4港元。
今年首六个月，该公司录得收入8.56亿元人民币，净利2,200万元，分别按年下降15%及上升14%，于6月末的土地储备1,100万平方米。
香港时间11:25，该股持平于3.43港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。