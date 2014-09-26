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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 11:35 BJT

香港个股：阳光100发行1.15亿美元三年期优先票据，息率12.75%

路透香港9月26日 - 中国商务及住宅物业开发商--阳光100中国控股有限公司 周五称，将发行1.15亿美元于2017年到期的优先票据，息率12.75%。

该公司的声明称，是次发行估计所得款项净额约1.123亿美元，大约一半用于偿还债务，余额于投资现有及新增房地产项目及作一般企业用途。

票据发售价为本金额的99.879%，到期日2017年10月8日，每半年支付一次利息，由阳光100的附属公司提供担保，将于香港联交所上市。法国巴黎银行 、汇丰 、安信国际、花旗 及农银国际负责发行安排。

票据已获得标准普尔B-评级及惠誉B-评级。

阳光100于今年3月在香港首次公开发售（IPO）上市，集资20亿港元，招股价为每股4港元。

今年首六个月，该公司录得收入8.56亿元人民币，净利2,200万元，分别按年下降15%及上升14%，于6月末的土地储备1,100万平方米。

香港时间11:25，该股持平于3.43港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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