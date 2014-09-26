《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月26日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国水利水电 10 2 9 9/28簿记建档 建设银行 AA+ 9/29 9/30 第七工程局公司 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *大北农 16 6 12 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11
北京银行 ======================================================================================= 绿能高科集团 6 3 12 9/28簿记建档 中国银行 AA- 9/30 10/8 ======================================================================================= 陕西文化产业 10 8 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA 9/30 10/8 投资控股（集团） ======================================================================================= 冀东发展集团 28 15 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8
平安银行 ======================================================================================= 蚌埠玻璃工业 4 4 12 9/29簿记建档 南京银行 AA- 9/30 10/8 设计研究院 ======================================================================================= 山东玉皇 5 5 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8 化工公司 ======================================================================================= 华泰集团 15 5 12 9/29簿记建档 农业银行 AA 9/30 10/8 ======================================================================================= 厦门象屿集团 12 5 12 9/29簿记建档 工商银行 AA 9/30 9/30 ======================================================================================= 上海大宁资产 20 10 12 9/29簿记建档 国开行 AA+ 9/30 10/8 经营（集团） 浦发银行 ======================================================================================= 北京市顺义区 30 1 12 10/8簿记建档 北京银行 AA+ 10/9 10/10 国资经营管理中心 ======================================================================================= 青海省国资 30 30 12 10/8-10/9簿记 国开行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 中信银行 ======================================================================================= 中纺集团 20 10 12 10/8-10/9簿记 北京银行 AA+ 10/10 10/11
民生银行 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *镇江市水利 11 6 5 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11 投资公司 ======================================================================================= *重庆市城 26 26 5 10/9簿记建档 兴业银行 AAA 10/10 10/11 建投（集团） 建设银行 ======================================================================================= 成都市公共 5 2.5 5 9/28簿记建档 上海银行 AA 9/29 9/30 交通集团 ======================================================================================= 山东国资 19 15 5 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8 投资控股公司 北京银行 ======================================================================================= 中国建筑 14 10 5 9/29簿记建档 建设银行 AAA 9/30 10/8 材料集团 ======================================================================================= 长春润德 20 5 5 9/29簿记建档 民生银行 AA+ 9/30 10/8 投资集团 ======================================================================================= 福建六建集团 2 2 3 9/29簿记建档 工商银行 AA- 9/30 10/8 ======================================================================================= 雅安发展投资 10 10 5 10/8簿记建档 浙商银行 AA 10/10 10/11 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。