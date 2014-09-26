《中国企业债发行日程表》--9月26日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *福建龙岩市开 5 7 10/10簿记建档 -- AA- 10/13-10/17 天风证券 发区建设发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展公司提供担保) ========================================================================================= 西安国际陆港 9 7 9/22簿记建档 7.90% AA- 9/23-9/28 西部证券 投资发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用和东北中小企业信用再担保担保提供担保) ========================================================================================= 贵阳经济技术 9 7 9/25簿记建档 *6.47% AA 9/26-9/29 东方花旗证券 开发区国资投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/贵阳金阳建设投资集团提供担保) ========================================================================================= 宣城经济技术 9 7 -- 7.95% AA- 9/22-10/8 国元证券 开发区建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) ========================================================================================= 天能电池集团 4 6 9/26簿记建档 *8.00% AA 9/29-10/10 新时代证券
(第3年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 兖州市惠民城建投 3 6 9/26簿记建档 *6.38% AA 9/28-9/30 华泰联合证券 小微企业增信集合债 (第3年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。