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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 17:39 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月26日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *福建龙岩市开 5 7 10/10簿记建档 -- AA- 10/13-10/17 天风证券 发区建设发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展公司提供担保) ========================================================================================= 西安国际陆港 9 7 9/22簿记建档 7.90% AA- 9/23-9/28 西部证券 投资发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用和东北中小企业信用再担保担保提供担保) ========================================================================================= 贵阳经济技术 9 7 9/25簿记建档 *6.47% AA 9/26-9/29 东方花旗证券 开发区国资投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/贵阳金阳建设投资集团提供担保) ========================================================================================= 宣城经济技术 9 7 -- 7.95% AA- 9/22-10/8 国元证券 开发区建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) ========================================================================================= 天能电池集团 4 6 9/26簿记建档 *8.00% AA 9/29-10/10 新时代证券

(第3年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 兖州市惠民城建投 3 6 9/26簿记建档 *6.38% AA 9/28-9/30 华泰联合证券 小微企业增信集合债 (第3年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 杨淑祯)
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