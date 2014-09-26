更新版 2-中国汇市：人民币收创逾半年新高，阿里巴巴IPO融资集中结汇推动

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 人民币宽幅震荡，收创逾半年新高
* 阿里巴巴IPO融资带来大笔结汇推动
* 临近长假令息差交易有利可图，结汇偏多 (新增更多评论和报价)
路透北京9月26日 - 中国人民币兑美元 周五宽幅震荡，最终收创逾半年新高。隔夜国际美元续涨，令人民币中间价走弱至逾两周低位。不过交易员指出，尾盘出现阿里巴巴 在美国上市募集资金后带来的集中结汇，提振汇价强劲上扬。
此外，国庆长假临近，节前息差交易亦使即期市场偏向于做空美元。交易员预计，后市净结汇方向料很难改变，人民币整体还是升值趋势。
“阿里巴巴在纽约上市(融资)的结汇盘下午出来了，市场（美元）卖得特别凶，...应该有非常大的结汇，否则不可能下的那么多。”一股份行交易员表示。
另一股份行交易员则指出，央行应不希望贬值预期升温，本周大行的结汇行为被业界判断为疑似央行干预，今天尾盘出现的大额结汇，估计也是央行所乐见。
交易员解释，由于临近长假，外汇掉期超短端品种因起息日在节后，美元升水高企，使得通过结合即期卖出美元，相应在掉期近端买入美元、远端卖出美元变得有利可图。
“感觉央行还是要维稳吧。最近G7（七国集团）汇率波动都比较大，人民币汇率还是需要求稳。”一外资行交易员说。
全球市场方面，美元指数周五守在四年高位附近。本周美元强势不改, 连续第11周上涨，创下40年来最长升势，与欧元和日圆走势形成鲜明对照。由于美元相对于欧元的利差为15年来最大，因此美元后市看涨。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1270 6.1363 0.15% 中间价 6.1508 6.1497 -0.02% 成交额 190亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.42% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 134 6.1252 6.1386 2014年来即期升贬值幅度 -1.19% 1年期美元/人民币掉期升水 1300
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :11 1年期NDF 6.2400/40 6.239 CNH即期 6.1420/44 6.1464
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/倪蔚丹; 审校 黄凯/张喜良)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。