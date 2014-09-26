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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 12:00 BJT

香港个股：中芯国际拟发行5亿美元五年期债券，息率4.125%

路透香港9月26日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 周五称，拟发行本金总额5亿美元于2019年到期之债券，息率4.125%。

该公司的声明称，预计发行所得款项净额约4.91亿美元，将用于偿还债项以及与扩大8寸及12寸制造设备设施产能相关之资本开支及一般公司用途。

债券获标准普尔BBB-评级，将于新加坡交易所上市，德意志银行 和摩根大通 负责发行安排。

中芯国际主要提供0.35微米到28纳米之集成电路晶圆代工与技术服务，于上海、北京、天津、深圳等地设有厂房。今年首6月收入9.62亿美元，净利7,706万美元，分别按年下降8%及34%。6月末的债务对股本比率约39.7%。

香港时间11:56，该股跌1.22%，报0.81港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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