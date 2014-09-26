香港个股：中芯国际拟发行5亿美元五年期债券，息率4.125%

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港9月26日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 周五称，拟发行本金总额5亿美元于2019年到期之债券，息率4.125%。
该公司的声明称，预计发行所得款项净额约4.91亿美元，将用于偿还债项以及与扩大8寸及12寸制造设备设施产能相关之资本开支及一般公司用途。
债券获标准普尔BBB-评级，将于新加坡交易所上市，德意志银行 和摩根大通 负责发行安排。
中芯国际主要提供0.35微米到28纳米之集成电路晶圆代工与技术服务，于上海、北京、天津、深圳等地设有厂房。今年首6月收入9.62亿美元，净利7,706万美元，分别按年下降8%及34%。6月末的债务对股本比率约39.7%。
香港时间11:56，该股跌1.22%，报0.81港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。