更正-韩元汇率：不再充当亚洲担忧情绪风向标，受新财长政策牵引

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(英文原文有误，内文第八段的“韩国央行仅吸收了其中的190亿美元”更正为“...其中的210亿美元”)
路透新加坡/首尔9月26日 - 一般来说，在面临全球性紧张情势时，韩元是最先下跌的亚洲货币之一；但这次，随着美国准备升息导致市场波动性上升，韩元可能不会再扮演这一角色。
韩元表现不同于以往，是目前韩国经济彻底改变带来的一个副作用。
其中一部分是结构性的改变。韩元 一直都受到强劲的经常帐盈余的支持，而电子产品、船舶和服务出口则是实现经常帐盈余增长的推手。
另外一个大的变化在于韩国坚守的一个信条，它使韩国多年来一直奉行偏紧的货币政策，以吸引外资、增加储蓄，另外还执行促进出口的外汇政策。
分析师认为，这些陈旧的观念正在被新任企划财政部长官崔炅焕所颠覆。他的经济重振计划，不但提出增加政府支出，而且施压央行，促其下调政策利率。
摩根大通亚洲策略师表示，“这不单纯是韩元兑美元的波动，而是反应崔炅焕政策对汇率产生的影响。”
韩元与以往不同之处还没有明显地表现出来。在经济数据改善和美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于2015年加息预期的推动下，今年9月美元指数 已上涨2.8%，这与韩元兑美元的下跌幅度基本一致。
但与过去不同的是，1-7月经常帐盈余达470亿美元，韩国央行仅吸收了其中的210亿美元。
韩国央行8月降息，为15个月来首次，表面上是为了配合崔炅焕的改革，但与维持政策偏紧的原则相悖。
美银美林的亚洲策略师Claudio Piron预计，韩国央行10月将再次降息，但Piron看涨韩元，因他相信韩国央行改变传统上倾向于偏紧政策立场。
“国内增长是优先要务，”Piron表示，“韩国央行内部愈发认识到，如果他们继续维持既定立场，那么韩国将更加依赖海外增长，鉴于薪资增长和收入增长都不够强劲，这开始对经济产生负面影响。”
**波动风向标**
韩元与衡量标普股指波动率的VIX指数相似，是亚洲担忧情绪的风向标，这可以追溯到亚洲金融危机时。
资本账户不完善、倾向大量海外举债、外部债务因而庞大，加上当局需要以美元储备做缓冲，这促使韩元成为衡量亚洲汇市波动的先期指标。
荷兰国际集团(ING)亚洲分析师Tim Condon表示，直到2012年，韩国当局还吸收经常帐盈余中的大量外币，导致市场持续对韩元进行投机操作。
“积习难改，但他们正在改变。韩元仍有残存的影响力，但不再具波动风向标的效用。”Condon说。
韩元现在显然不再是主角。
“基本前提是，韩国政府将聚焦于提振内需的政策，这会导致经常帐盈余减少，并缓解韩元的升值压力。”韩国企划财政部一位不愿具名的官员表示。(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 张明钧/龚芳)
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